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Автор Александра Балан-Сенчук

Как проявляется хроническая болезнь почек: характерные симптомы

Здоровье print

Большинство людей с хронической болезнью почек (ХБП) не замечают каких-либо симптомов, потому что организм естественным образом имеет более высокую функцию почек и может переносить значительное снижение без последствий.

Как выявляется ХБП

Многие случаи хронического заболевания почек выявляются с помощью общего анализа крови или мочи. Пациенты с ХБП обычно проходят регулярные анализы, чтобы контролировать функцию почек и предпринимать профилактические меры, если это необходимо для предотвращения проявления симптомов.

По мере того как тяжесть состояния прогрессирует, и функция почек значительно снижается, могут появиться некоторые очевидные симптомы. Тем не менее это неспецифические симптомы, которые могут быть вызваны различными состояниями здоровья разной степени тяжести. Наиболее распространенные симптомы описаны ниже.

Изменения мочеиспускания

Поскольку основной функцией почек является выработка мочи, у пациентов с тяжелой ХБП, вероятно, изменится выделение мочи.

Как правило, наблюдается учащение мочеиспускание в дневное и в ночное время суток. Также при мочеиспускании может присутствовать некоторый дискомфорт или давление. Моча может измениться и выглядеть пенистой, пузырчатой, облачной или покрасневшей, из-за присутствия белка, крови или других веществ.

Периферический отек

Когда функции почек снижаются, они становятся менее эффективными при удалении лишней жидкости из организма. В результате жидкость может накапливаться и вызывать отечность конечностей.

Усталость

Эритропоэтин вырабатывается в почках и играет важную роль в выработке гемоглобина и эритроцитов. Пациенты с ХБП, как правило, вырабатывают меньше ЭПО, и, как следствие, концентрация эритроцитов в кровотоке уменьшается. Это может вызвать анемию и симптомы, такие как усталость, потому что мышцы и мозг устают быстрее.

Зудящая кожа

Когда функция почек снижается, организм становится менее эффективным при выведении отходов из кровотока с мочой. В результате этого отходы могут накапливаться в крови и вызывать значительный зуд.

Потеря аппетита и изменения веса

Многие пациенты с хроническим заболеванием почек обнаруживают, что у них уменьшился аппетит, и они могут быстро худеть. Это может быть связано с накоплением в крови отходов, которые могут вызвать неприятный металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта. Некоторые продукты, например, мясо, могут быть менее привлекательными, а некоторые люди вообще не хотят есть.

Это также может вызвать тошноту и рвоту в некоторых случаях, что приводит к дальнейшей потере веса.

Сбивчивое дыхание

Одышка является частой жалобой у пациентов с ХБП. Причина этого двоякая: в легких может накапливаться жидкость или анемия может вызвать увеличение нагрузки на легкие для переноса кислорода по всему организму.

Фото: pora.ru

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Как проявляется хроническая болезнь почек: характерные симптомы
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