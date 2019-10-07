Лечение рецидивирующей фолликулярной лимфомы направлено на продление жизни

Лечение рецидивирующей фолликулярной лимфомы отличается от первоначального лечения этой патологии и часто имеет низкую вероятность положительного исхода. В результате пациентам требуется альтернативный план для адаптивной терапии для достижения благоприятного прогноза.

Цель лечения

Целью лечения рецидивирующей фолликулярной лимфомы является продление жизни с минимальным возможным побочным эффектом. При адекватном лечении пациенты могут выживать в течение многих лет. Согласно текущему исследованию, приблизительно 1 из 4 пациентов, которые отвечают на первое вторичное лечение, выживают в течение 3-5 лет. В целом чем выше количество повторных обработок, тем короче случаи ремиссии и тем ниже коэффициент выживаемости.

Подход к лечению

Терапевтический подход будет определяться рядом факторов, специфичных для случая с каждым пациентом.

Агрессивное лечение с аутогенной или аллогенной трансплантацией стволовых клеток рекомендуется для молодых пациентов, имеющих заболевание. Это связано с длительным выживанием и, в некоторых случаях, излечением болезни.

Химиотерапия

Химиотерапия одним агентом может быть эффективной при лечении прогрессирующей или рецидивирующей фолликулярной лимфомы. Агенты, которые могут использоваться в терапии, включают:

Флударабин.

2-хлордезоксиаденозин.

Циклофосфамид.

Хлорамбуцил.

Доксорубицин.

Митоксантрон.

Однако схемы с несколькими лекарственными препаратами, как правило, более эффективны при лечении рецидивирующей фолликулярной лимфомы.

Трансплантация стволовых клеток может проводиться в сочетании с высокодозной химиотерапией у более молодых пациентов. Эта терапия может победить болезнь. Высокие дозы с большей вероятностью полностью разрушают раковые клетки, но они также могут вызывать побочные эффекты. По этой причине трансплантация стволовых клеток может использоваться для пополнения костного мозга здоровыми клетками. Можно использовать аутологичный (из собственных клеток пациента) или аллогенный (из подходящих донорских клеток) трансплантат стволовых клеток.

Радиоиммунотерапия

Радиоиммунотерапия использует радиацию в сочетании с таргетной терапией для разрушения раковых клеток, что улучшает результаты лечения болезни. Данная процедура включает в себя лекарственное средство на основе моноклональных антител, которое связывается с антигенным белком на клетках лимфоцитов, так что излучение попадает непосредственно в пораженный участок.

Техника комбинирования

"Мультимодальный уход" - это термин, который относится к комбинации двух или более методов лечения. Это часто используется при лечении рецидивирующей фолликулярной лимфомы, чтобы увеличить вероятность успешного исхода лечения.

Например, химиотерапия обычно проводится в сочетании с таргетной терапией, такой как ритуксимаб. Это увеличивает интенсивность лечения и может помочь улучшить результаты с минимальным увеличением риска побочных эффектов. Эта комбинация эффективна для более чем 8 из 10 пациентов.

Фото: ungbuouvietnam.com

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