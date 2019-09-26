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Автор Александра Балан-Сенчук

Рецидивирующая фолликулярная лимфома - вид рака крови: варианты лечения

Здоровье

Фолликулярная лимфома — вид рака крови. Это наиболее распространённая из безболезненных (медленно растущих) неходжкинских лимфом и вторая наиболее распространённая форма неходжкинских лимфом в целом.

Рецидивирующая фолликулярная лимфома - вид рака крови: варианты лечения

Лимфоциты с аномальным ростом клеток могут перемещаться по всему телу и образовывать опухоли, известные как лимфомы:

  • в лимфатических узлах,
  • селезенке,
  • костном мозге,
  • крови или других органах.

Обычно она растет медленно, но в большинстве случаев имеет неблагоприятный прогноз.

Когда возникает рецидивирующая (рефрактерная) фолликулярная лимфома

Если рак не поддается первичному лечению или возвращается после периода ремиссии, возникает фолликулярная лимфома. Пациенты могут заметить следующие признаки:

  • усталость,
  • потерю аппетита
  • или увеличение лимфатических узлов.

Рецидив фолликулярного рака

"Рецидив" — это термин, используемый для описания возврата заболевания после лечения. При раке фолликула это означает, что ненормальный рост клеток сначала улучшается, но затем возвращается после лечения. В результате вторичные методы лечения могут быть необходимы для лечения заболевания.

Рефрактерный фолликулярный рак

"Невосприимчивый" — это термин, используемый для описания заболевания, которое не поддается лечению. При раке фолликула это означает, что ненормальный рост клеток не улучшается в достаточной степени при начальном лечении ремиссии. В результате, вторичные методы лечения могут быть необходимы для лечения заболевания.

Факторы для принятия решения о лечении рецидивирующего рака

Существует несколько факторов, которые будут влиять на решения о лечении пациента с рецидивирующим раком. Они включают:

  • Предыдущую схему лечения.
  • Продолжительность ремиссии от последнего лечения.
  • Симптомы рака.

В большинстве случаев вторичное лечение должно отличаться от первоначального метода терапии, чтобы повысить вероятность успешной ремиссии.

Варианты лечения

Существует несколько способов лечения рефрактерной фолликулярной лимфомы, включая

  • химиотерапию,
  • облучение,
  • моноклональные антитела
  • и радиоиммунотерапию.

Высокодозная химиотерапия с трансплантацией аллогенных (полученных из донорского материала) стволовых клеток может быть эффективной при лечении для продления периода ремиссии.

химиотерапия
Химиотерапия

Лучевая терапия включает использование радиационных волн, направленных на лимфому, чтобы разрушить раковые клетки и вызвать ремиссию.

Моноклональные антитела (антитела, вырабатываемые иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, то есть произошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы), такие как ритуксимаб (ритуксан), используемые отдельно или в комбинации с другими методами лечения, также могут быть эффективными.

Радиоиммунотерапия (одна или в сочетании с химиотерапией): включает облучение и иммунную систему для разрушения раковых клеток путем присоединения радиоактивного соединения к лекарству моноклональных антител, доставляя излучение непосредственно к клеткам лимфомы. Это происходит потому, что моноклональное антитело связывается с антигенным белком CD20 на поверхности клеток лимфоцитов.

Радиоиммунотерапевтические препараты эффективны для вызывания ремиссии, которая длится при правильном использовании. Коммерчески доступные препараты для радиоиммунотерапии включают в себя:

  • Йод 131 тозитумомаб (Бексар).

  • Y90 ибритумомабтиуксетан (Зевалин).

Трансформированная лимфома

Приблизительно у одной трети пациентов с фолликулярной лимфомой будет гистологическая трансформация, также известная как трансформированная лимфома. Этот тип лимфомы обычно более агрессивный и требует более активного подхода к лечению. Лечение может включать химиотерапию в высоких дозах в сочетании с лекарственными средствами с моноклональными антителами, такими как ритуксимаб. Альтернативные варианты лечения включают лучевую терапию и радиоиммунотерапию.

Фото: nezhit. pp.ua

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как вылечить лимфому
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Анатолий Михайленко, Злата Григорьевская, Руслан Басанов
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