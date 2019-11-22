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Автор Александра Балан-Сенчук

Лечение боли в плюсневом отделе стопы (метатарзалгии) зависит от диагноза и симптомов

Здоровье

Точный план лечения метатарзалгии будет зависеть от предполагаемой причины симптомов и соответствующих ответов.

Физическая реабилитация при метатарзалгии

Как физиотерапевт, так и специалист по трудотерапии могут быть вовлечены в процесс реабилитации для восстановления физической силы и способности участвовать в обычной повседневной деятельности.

В острой фазе первым шагом для устранения боли, возникающей в результате метатарзалгии, является протокол, который включает:

  • Отдых: избегайте нагрузок, которые могут усилить боль в ногах.
  • Лед: используйте холодную терапию для предотвращения отека и воспаления.
  • Компрессия: обернуть или повязать больную область, чтобы уменьшить воспаление.
  • Высота: держите ногу поднятой, чтобы уменьшить воспаление.

По крайней мере, через 24 часа, чтобы тело смогло восстановиться, могут быть введены простые двигательные упражнения для улучшения силы, функции диапазона движения стопы. Важно, чтобы эти упражнения продолжались на протяжении всего процесса заживления, чтобы мышцы и суставы правильно заживали.

Другие методы физической реабилитации могут включать ультразвуковое лечение, плюсневые прокладки и другие ортопедические устройства для облегчения боли.

Простые анальгетические препараты, такие как парацетамол или НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), могут быть использованы для облегчения боли на начальных этапах реабилитационной фазы.

Хирургическое вмешательство при метатарзалгии

В некоторых случаях боль в плюсневой кости, по-видимому, не может быть успешно преодолена с помощью только физической терапии, и могут потребоваться хирургические методы.

Косая остеотомия - это одна из процедур, которая связана с положительными результатами лечения боли в плюсневой кости. Это наиболее полезно, когда имеется структурная аномалия плюсневой кости, которую можно изменить хирургическими методами для улучшения симптомов.

Другие хирургические методы, которые иногда могут применяться на практике, включают синовэктомию, артропластику, остеотомию клина, высвобождение связок и перенос сухожилия.

Этап восстановления и обслуживания при метатарзалгии

После периода острой боли пациент, страдающий от метатарзалгии, должен постепенно возвращаться к более интенсивной активности, чтобы мышцы и суставы заживали и укреплялись, не причиняя дальнейшего вреда. Целью этого этапа является восстановление нормальной биомеханики стопы и снятие давления и боли.

На протяжении этой фазы пациент должен выполнять различные упражнения для увеличения силы, стабильности и диапазона движений ног, разработанных физиотерапевтом.

Этот этап может быть трудным для поддержания, особенно для профессиональных или высоко мотивированных спортсменов, которые хотят продолжить участие в напряженной деятельности как можно скорее. Важно, чтобы отношения между пациентом и врачом были доверительные. Пациентам следует понимать, что их организму необходим период меньших нагрузок.

Фото: kcson-sp.ru

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Здоровье
Лечение боли в плюсневом отделе стопы (метатарзалгии) зависит от диагноза и симптомов
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