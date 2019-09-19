ДЭНС-терапия - эффективная новинка альтернативной медицины

Новшество альтернативной медицины - ДЭНС-терапия, которая объединяет в себе ряд оздоровительных методов массажа, иглорефлексотерапии, электропунктуры, фитотерапии, электромагнитного излучения и других.

Аббревиатура ДЭНС расшифровывается как "динамическая электронейростимуляция". Она основывается на воздействии коротких импульсов тока на кожные ткани и применяется в качестве монотерапии, а также в комплексе с другими методами лечения.

Отличительным признаком ДЭНС-терапии является снижение необходимости употребления фармакологических препаратов и инвазивных процедур. Действие ДЭНС-терапии направлено на нормализацию метаболических процессов, кровообращения, работы центральной нервной системы.

На чем основано действие ДЭНС-терапии

Методы электростимуляции порой оказываются неэффективными по той причине, что ткани приспосабливаются к их воздействию ввиду систематического однообразного способа подачи токов.

В основе ДЭНС-терапии лежит воздействие короткой низкочастотной стимуляции. Импульсы тока постоянно меняют форму, нервная система не успевает среагировать приспособлением. Как результат, положительная динамика.

Динамическая электронейростимуляция проводится при помощи специальных аппаратов, которые производят импульсы тока, схожие с импульсами нервных клеток.

Эффекты нейростимуляции

Обезболивающий

Большая часть заболеваний сопровождается болевой симптоматикой. Аппараты ДЭНС-терапии способны устранить болевые ощущения за счет стимуляции выработки естественных анальгетиков - нейромедиаторов. Это позволяет пациенту отказаться от употребления сильнодействующих обезболивающих препаратов.

Сосудистый

Действие ДЭНС-терапии направлено на устранение сосудистых спазмов. В результате воздействия аппаратов наступает улучшение кровообращения. ДЭНС-терапия показала высокую эффективность при лечении таких заболеваний как вегетососудистая дистония, ишемическая болезнь и прочих сосудистых недугов.

Иммуномодулирующий

При снижении защитных функций организма ДЭНС-терапия способна стимулировать иммунную систему и применяется для лечения затяжных форм заболеваний, в том числе при лечении часто болеющих детей.

Косметологический

ДЭНС-терапия способствует улучшению гормонального статуса и регенерации кожных покровов. Кроме того, электронейростимуляция способна корректировать проблемные участки и применяется в качестве профилактики старения.

И это лишь одни из немногих положительных эффектов ДЭНС-терапии. При использовании аппаратов ДЭНС отсутствуют какие-либо побочные эффекты.

Фото: denashome.ru

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