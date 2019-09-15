Основные методы лечения рака надпочечников

После постановки диагноза рака надпочечников используются несколько вариантов лечения. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, которые сделают его предпочтительным или отвергнутым. Поскольку рак надпочечников относительно редок, целесообразно сотрудничать с другими эндокринными специалистами, чтобы обсудить лучшие варианты лечения для конкретного случая.

Хирургия

Наиболее распространенным методом лечения рака надпочечников является адреналэктомия, или хирургическое удаление надпочечников. В этой процедуре рак удаляется в максимально возможной степени, включая области, где рак распространился, - близлежащие лимфатические узлы.

Процедура может быть выполнена двумя основными способами: через разрез сзади под ребрами или разрез в передней части живота. Разрез в спине полезен для удаления небольших опухолей, но может быть затруднен для более крупных опухолей. Таким образом, разрез в передней части живота является наиболее распространенным методом, используемым на практике.

Если рак метастазировал в другие области тела, например, печень, хирургическое удаление этих вторичных опухолей тоже может потребоваться.

Радиационная терапия

Лучевая терапия, которая включает сфокусированный пучок высокоэнергетического излучения, может быть использована для нацеливания на область раковых клеток в надпочечниках. Она обычно используется в качестве вспомогательной терапии, в дополнение к другим методам, таким как хирургия.

Существует два основных типа лучевой терапии, которые можно использовать: лучевая терапия с помощью внешнего луча и брахитерапия.

Внешняя лучевая терапия использует аппарат вне тела для направления излучения в надпочечник. Облучение обычно вводят один или два раза в день, пять дней в неделю в течение 6 недель. В этом типе лучевой терапии также затрагиваются окружающие ткани, через которые проходит излучение, прежде чем оно достигнет опухоли.

Внутренняя лучевая терапия, также известная как брахитерапия, использует небольшие гранулы радиоактивного материала, которые размещаются внутри тела рядом с опухолью или внутри нее. Обычно его оставляют в организме на несколько дней, а затем удаляют. Локализация излучения помогает уменьшить воздействие на окружающие ткани.

Химиотерапия

Химиотерапия для пациентов с раком надпочечников может осуществляться внутривенно или перорально. Этот метод обычно предназначен для пациентов с раком надпочечников 4-й стадии, потому что он может помочь уничтожить раковые клетки в нескольких частях тела одновременно. Для рака, содержащегося в надпочечнике, хирургическое удаление обычно предпочтительнее.

Митотан является распространенным химиотерапевтическим средством, используемым для надпочечников, потому что он может блокировать выработку гормонов надпочечников и разрушает раковые клетки. Это особенно полезно при раках, вызванных чрезмерной выработкой гормонов. Как и другие химиотерапевтические агенты, он также разрушает некоторые здоровые клетки в этом процессе.

Фото: medotvet.com

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