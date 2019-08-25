Соль способна вылечить многие недуги

Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. С одной стороны, злоупотребление солью приводит к отекам и, как следствие, патологическим состояниям сосудов, сердца и почек. С другой стороны, недостаток в организме хлорида натрия повышает риск развития тромбоза и сердечно-сосудистых заболеваний. Но в одном медики сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.

Целебные свойства соли

В состав соли входят такие минеральные вещества, как хлорид натрия, магний, фосфор, калий и кальций. Человеческий организм в большинстве случаев способен автономно обеспечивать себя необходимыми веществами, но те вещества, которые содержатся в соли, он вырабатывать не умеет. Они поступают в организм только в чистом виде либо с пищей.

Соль активно участвует во многих метаболических процессах, как, например, выработке желудочно-кишечного сока, поддержании водно-электролитного баланса, укреплении костной ткани. Большинство из нас ежедневно пользуется соляными растворами для лечения и профилактики вирусных заболеваний, используя соответствующие аптечные спреи для промывания носоглотки.

Соль способна значительно ускорить процесс исцеления от многих заболеваний. Как только температура воздуха понижается, а влажность повышается, наступает "сезон простуд", потому что такая среда является благоприятной для возникновения различных патологий дыхательных путей. Кроме того, в осенне-зимний период в зоне риска обострений хронических заболеваний находится опорно-двигательная и сердечно-сосудистая система. Чтобы уменьшить вредное воздействие на организм применяемых медицинских препаратов, следует воспользоваться средствами альтернативной медицины.

Ринит

Соляной раствор способствует разжижению и выведению слизи из носоглотки. Он омывает носоглотку и возобновляет движение ворсинок, не раздражая при этом слизистую оболочку. Соляные растворы полезно применять для профилактики ринитов и синуситов. Самый простой и доступный рецепт приготовления физиологического соляного раствора состоит из 2-3 граммов соли, желательно морской, и половины стакана чистой теплой воды. Таким раствором можно промывать носоглотку и полоскать горло.

Радикулит

Обострение радикулита приходится, как правило, на осенне-зимний период. Чтобы облегчить болевые симптомы, можно применять теплые или горячие солевые компрессы. Для того чтобы приготовить раствор для компресса, понадобится 15 грамм соли и 200 миллилитров воды. Эффективны прогревания с помощью сухой нагретой соли. Достаточно приложить к больному месту тканевый мешочек с солью на 10- 15 минут.

Сосудистые патологии

Резкая смена температурного режима может спровоцировать возникновение сосудистых спазмов и тем самым повысить риск инсультов и инфарктов. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний полезно принимать солевые ванны. Для приготовления раствора средней концентрации на 150 - 200 литров воды понадобится один килограмм соли. Солевые ванны оказывают благоприятное воздействие на обмен веществ, улучшают периферическое кровообращение и способствуют нормализации показателей артериального давления. Противопоказаниями к приему солевых ванн являются заболевания крови, почечная недостаточность, тромбофлебит, туберкулез, глаукома и экзема.

Любое нетрадиционное лечение должно быть согласовано с терапевтом. Народные рецепты на основе соли принесут пользу только в случае их правильного применения. Не стоит забывать о том, что при злоупотреблении соль может нанести существенный вред организму. Суточная доза соли, употребляемой вместе с пищей, не должна превышать 10 грамм.

Фото: pinterest.ru

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