И наелся, и напился: 4 продукта, которые восполнят количество воды в организме

Здоровый образ жизни - довольно просто, а не так как кажется на первый взгляд. А вот выпить восемь стаканов воды в день - настоящая беда.

Сколько пить воды в день - дело личное

Представители медицины и ученые постоянно твердят о том, что 2,5 литра, 8 стаканов и больше, условный объем воды, так как очень многое зависит от индивидуальных характеристик человеческого организма, климатических условий и ряда других факторов. Но некоторые щепетильные люди продолжают волноваться о том, хватает ли их организму того количества воды, которое они выпивают каждый день.

В большинстве случаев человек получает необходимую норму воды в день. Хотя последствия обезвоживания настолько пугающие, что если человек беспокоится на эту тему, вероятно, можно подключить дополнительные меры по восстановлению уровня воды в организме, например, добавить в рацион некоторые продукты, о которых мы и расскажем.

Арбуз

По информации медучреждения Мейо, арбуз, как и шпинат, почти на 100% состоит из воды. В связи с этим, отдавая предпочтение арбузу на десерт, о недостаточной гидратации можно забыть.

Стоит добавить, что эту ягоду можно есть не только как самостоятельное блюдо, но и в салате (особенно с мягким сыром) или в виде смузи.

Шпинат

Исследовательские работы свидетельствуют о том, что почти 20% от ежедневного потребления жидкости составляют продукты, а не напитки. Если включить в свой рацион шпинат, этот показатель можно существенно увеличить, так как зелень практически на 100% состоит из воды.

Кроме того, в шпинате большое количество магния, необходимого для здорового функционирования нервной и мышечной систем, а также ряд иных витаминов и минералов.

Огурец

Первое, чем прекрасен этот овощ - своими естественными охлаждающими свойствами, которые защитят организм в знойную жару. Во вторую очередь он достоин попадания в ежедневный рацион из-за того, что на 95% состоит из воды, ввиду чего поможет восполнить необходимый уровень воды в организме человека.

Апельсин

Этот представитель цитрусовых состоит из воды почти на 85%, что делает его отличным вариантом для дополнительного увлажнения. Однако тут стоит не забывать и о том, что один апельсин в день обеспечит организм ударной дозой витамина C, что особенно необходимо в межсезонье.

В заключение хочется добавить, что если человек не может вынудить себя пить много воды, рекомендуется минимизировать прием жидкостей, которые провоцируют обезвоживание, например, спиртные напитки, чай, кофе и некоторые травяные отвары.

Фото: amazing-lady.ru

Читайте также:

Вздутие кишечника - чаще женская проблема

Полусухой закон: пьющих россиян вернут в СССР

Голод влияет на умственные способности