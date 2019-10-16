На что обратить внимание при покупке коляски, бывшей в употреблении?

Коляска - это, пожалуй, самый главный предмет обихода для новорожденного, в первые месяцы своей жизни он проводит в ней много времени. Новая коляска часто дорогая, а при покупке б/у коляски предлагаем несколько советов.

Лучше всего отдать предпочтение коляскам известных мировых производителей, ведь даже после нескольких лет эксплуатации они остаются в хорошем состоянии, так как изготовлены из качественных материалов.

Меньше всего проблем возникает при приобретении коляски-люльки, обычно срок её эксплуатации не превышает 6-9 месяцев, дети большую часть времени, находясь в ней, спят. Поэтому коляски-люльки известных брендов можно смело приобретать и после двух малышей.

При покупке коляски-трансформера стоит обратить внимание на состояние колёс и шасси. Длительный срок её эксплуатации (до 3-х лет) способствует их изнашиванию. Наиболее уязвимы коляски-трости, которые изготавливаются из лёгких материалов, поэтому их легче всего повредить.

При покупке коляски с рук не стесняйтесь задавать следующие вопросы:

Сколько детей в ней возили? Какой срок эксплуатации?

Наиболее оптимальным вариантом будет приобретение коляски после одного малыша со сроком эксплуатации не более 1-2 лет (однако здесь всё индивидуально).

Место хранения коляски

Если коляска долгое время провела во влажном помещении, это может привести к коррозии металла и её сырости. Также нежелательно чтобы в коляске проводили время животные, особенно это опасно если малыш подвержен аллергии.

Есть ли в доме бывших владельцев лифт?

Если в подъезде нет лифта, а хозяева жили на верхних этажах, вполне вероятно что поднимали или опускали коляску не очень бережно, что могло сказаться на её состоянии.

Рекомендации, на что именно обратить внимание при осмотре коляски помимо её внешнего вида

Покатайте коляску, это поможет понять, насколько она маневренна и легка в управлении, не ведёт ли её в сторону, и как плавно она двигается.

Сложите и разложите коляску, чтобы понять, насколько легко это делать самостоятельно. Особенно легким этот процесс должен быть с прогулочной коляской-тростью.

Осмотрите места крепления, всевозможные винтики и гайки, нет ли ржавчины на металлических рамах.

Проверьте работу тормозов и ремней безопасности.

Обратите внимание на комплектацию: дождевик, москитную сетку, накидку на ноги (эти аксессуары присутствуют даже в недорогих моделях колясок). Бонусом может быть насос для колёс и другие приспособления.

Состояние колёс. Поскольку шасси являются самой важной деталью любой коляски, очень важно оценить, насколько они изношены.

После приобретения коляски б/у не поленитесь постирать все её съёмные детали, а при возможности вымыть полностью. Есть довольно небольшой, но всё же риск заразиться коньюктивитом, грибковыми инфекциями и т. п.

Фото: storub.ru

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