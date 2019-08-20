Лекарство от рака поджелудочной железы показывает свою перспективность

Исследователи из онкологического центра Рогеля Университета Мичигана провели клинические испытания нового препарата, предназначенного для лечения рака поджелудочной железы, и первые результаты являются многообещающими.

Рак поджелудочной железы является одним из смертельных видов рака, при этом средняя пятилетняя выживаемость составляет мрачные 9 процентов. Общеизвестно, что он распространяется на отдаленные области организма и обычно устойчив к химио- и лучевой терапии.

В течение последних двух десятилетий исследователи этого института изучали различные способы борьбы с раком поджелудочной железы.

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По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (CDC), люди старше 65 лет более подвержены риску рака поджелудочной железы. CDC говорит, что мужчины, потребители табака, люди, страдающие ожирением и избыточным весом, диабетики, люди с хроническим панкреатитом и имеющие семейный анамнез рака поджелудочной железы, подвергаются наибольшему риску возникновения этого вида онкологии.

Фаза 1-го клинического испытания проводилась с использованием молекулы, названной AZD1775. Препарат работает путем ингибирования фермента киназы Wee1. Было показано, что киназа Wee1 играет значительную роль в восстановлении поврежденной ДНК. Раковые клетки особенно чувствительны к фатальному повреждению ДНК, поскольку их геномы нестабильны по сравнению со здоровыми клетками.

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Исследователи объяснили, что химиотерапия с использованием гемцитабина, стандартного химиотерапевтического препарата, и лучевая терапия, применяемая при раке поджелудочной железы, может привести к повреждению ДНК. Раковые клетки поджелудочной железы могут восстанавливать поврежденную ДНК и, таким образом, снижать эффективность лечения.

Руководитель исследования Мередит Морган, доктор философии, объяснила, что новая молекула была в состоянии предотвратить раковые клетки поджелудочной железы от защиты от повреждения ДНК, вызванного химиотерапией. Это повысило эффективность гемцитабина и лучевой терапии. Доктор объяснила, что лечение оказало минимальное влияние на нормальные клетки.

В исследовании приняли участие 34 пациента с местнораспространенным раком поджелудочной железы. Пациенты получали радиацию, гемцитабин и AZD1775. Доза AZD 1775 была повышена с использованием «метода непрерывной переоценки по времени». Это означало, что доза была увеличена на основании токсичности, наблюдаемой в течение первых 15 недель лечения.

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Общая выживаемость улучшилась у пациентов после этого режима лечения, по сравнению с теми, кто получал химиотерапию и только радиацию. Средняя продолжительность жизни без нового препарата составляла от 12 до 14 месяцев. С добавлением нового лекарственного средства выживаемость увеличилась в среднем до 22 месяцев, и безболезненное состояние наблюдалось в течение 9 месяцев с новым лекарственным средством.

Кунео сказал: «Добавление AZD 1775 к радиации и гемцитабину относительно хорошо переносилось, что дало хорошие результаты выживания. Необходимы дальнейшие исследования с этой многообещающей комбинацией».

Эксперты добавили, что этот новый препарат также тестируется на другие виды онкозаболеваний, такие как рак молочной железы и яичников, в качестве дополнения к стандартной химиотерапии и лучевой терапии.

Фото: onko-24.ru

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