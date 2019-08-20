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Автор Дарья Сергейчик

Лекарство от рака поджелудочной железы показывает свою перспективность

Здоровье print

Исследователи из онкологического центра Рогеля Университета Мичигана провели клинические испытания нового препарата, предназначенного для лечения рака поджелудочной железы, и первые результаты являются многообещающими.

Рак поджелудочной железы является одним из смертельных видов рака, при этом средняя пятилетняя выживаемость составляет мрачные 9 процентов. Общеизвестно, что он распространяется на отдаленные области организма и обычно устойчив к химио- и лучевой терапии.

В течение последних двух десятилетий исследователи этого института изучали различные способы борьбы с раком поджелудочной железы.

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По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (CDC), люди старше 65 лет более подвержены риску рака поджелудочной железы. CDC говорит, что мужчины, потребители табака, люди, страдающие ожирением и избыточным весом, диабетики, люди с хроническим панкреатитом и имеющие семейный анамнез рака поджелудочной железы, подвергаются наибольшему риску возникновения этого вида онкологии.

Фаза 1-го клинического испытания проводилась с использованием молекулы, названной AZD1775. Препарат работает путем ингибирования фермента киназы Wee1. Было показано, что киназа Wee1 играет значительную роль в восстановлении поврежденной ДНК. Раковые клетки особенно чувствительны к фатальному повреждению ДНК, поскольку их геномы нестабильны по сравнению со здоровыми клетками.

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Исследователи объяснили, что химиотерапия с использованием гемцитабина, стандартного химиотерапевтического препарата, и лучевая терапия, применяемая при раке поджелудочной железы, может привести к повреждению ДНК. Раковые клетки поджелудочной железы могут восстанавливать поврежденную ДНК и, таким образом, снижать эффективность лечения.

Руководитель исследования Мередит Морган, доктор философии, объяснила, что новая молекула была в состоянии предотвратить раковые клетки поджелудочной железы от защиты от повреждения ДНК, вызванного химиотерапией. Это повысило эффективность гемцитабина и лучевой терапии. Доктор объяснила, что лечение оказало минимальное влияние на нормальные клетки.

В исследовании приняли участие 34 пациента с местнораспространенным раком поджелудочной железы. Пациенты получали радиацию, гемцитабин и AZD1775. Доза AZD 1775 была повышена с использованием «метода непрерывной переоценки по времени». Это означало, что доза была увеличена на основании токсичности, наблюдаемой в течение первых 15 недель лечения.

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Общая выживаемость улучшилась у пациентов после этого режима лечения, по сравнению с теми, кто получал химиотерапию и только радиацию. Средняя продолжительность жизни без нового препарата составляла от 12 до 14 месяцев. С добавлением нового лекарственного средства выживаемость увеличилась в среднем до 22 месяцев, и безболезненное состояние наблюдалось в течение 9 месяцев с новым лекарственным средством.

Кунео сказал: «Добавление AZD 1775 к радиации и гемцитабину относительно хорошо переносилось, что дало хорошие результаты выживания. Необходимы дальнейшие исследования с этой многообещающей комбинацией».

Эксперты добавили, что этот новый препарат также тестируется на другие виды онкозаболеваний, такие как рак молочной железы и яичников, в качестве дополнения к стандартной химиотерапии и лучевой терапии.

Фото: onko-24.ru

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Темы новый препарат перспективность клинические испытания рак поджелудочной железы
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Здоровье
Лекарство от рака поджелудочной железы показывает свою перспективность
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