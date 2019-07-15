Самый острый перец в мире, возможно, вызвал сильные головные боли у мужчины

"Кароли́нский жнец" — сорт перца чили из рода Капсикум. Некоторые его виды имеют рейтинг пряности более 2 миллионов тепловых единиц Сковилла. Это сделало их самыми острыми перцами в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса. Халапеньо, напротив, имеют всего около 8000 единиц.

Острый перец — это не только жжение и боль во рту, но и боль в голове. Сразу после употребления в пищу самого острого в мире вида перца человек страдал от головных болей, которые привели его в отделение неотложной помощи больницы.

Это первый известный случай обратимого синдрома вазоконстрикции головного мозга — временное сужение артерий в головном мозге — связанное с употреблением острого перца.

Сужение мозговых артерий может привести к сильным головным болям. Они часто возникают из-за проблем, связанных с беременностью или употреблением наркотиков. Теперь этот список может пополнить перец чили.

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Во время конкурса поедания острого перца мужчина съел перец чили, известный как каролинский жнец. Согласно книге рекордов Гинесса, это самый острый перец в мире. Для сравнения, он более чем в 200 раз острее, чем халапеньо.

Примерно через одну минуту после того, как он его съел, у него появилась головная боль. Он два дня терпел боль, но потом наконец отправился в больницу. Первоначальный осмотр не обнаружил ничего странного. Но когда врачи сканировали кровеносные сосуды в его мозгу, они обнаружили, что артерии мужчины сузились. Они посоветовали пить много воды и принимать обезболивающие. Только тогда головные боли прекратились. Пять недель спустя исследователи снова просканировали его мозг. К этому времени все мозговые артерии вернулись к нормальному размеру.

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Капсаицин является основным пряным химическим веществом в остром перце. Вероятно, это вещество вызвало головные боли у мужчины, заключает Кулотунган Гунасекаран, специалист по внутренним болезням, работает в больнице Генри Форда в Детройте, штат Мичиган. Он также является автором статьи о влиянии этого вещества на мозг.

Капсаицин используется в защитных перцовых аэрозолях. Два предыдущих исследования связывали капсаицин с проблемами с сердцем. Один из них говорил о риске нефатального сердечного приступа. По иронии судьбы, небольшие дозы капсаицина могут облегчить боль.

Собрать больше данных о том, как это химическое вещество влияет на мозг довольно сложно. Такой случай — "очень редкое явление", объясняет Гунасекаран. "И никто не хочет добровольно есть каролинского жнеца, чтобы проверить эффект".

Ну, почти никто.

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