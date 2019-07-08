Кровь из носа у ребенка: первая помощь и причины

"Переутомился" — думают родители, видя кровь, идущую из носа ребенка. Действительно, это явление не редкое, но иногда довольно опасное. Так, могущественный завоеватель Атилла, живший очень давно, умер от носового кровотечения.

Немного фактов для родителей

В медицине это неприятное явление называется эпистаксис. Во время него из сосудов, расположенных в носу, выделяется кровь. Если она вытекает по переднему отделу носовой полости, то вытекает через нос и называется передним кровотечением.

Когда же локализуется в заднем отделе, то течет в организм и именуется задним кровотечением. По статистике, 20% людей столкнувшихся с этой проблемой, нуждаются в госпитализации. Чаще всего (у 90% людей) случается переднее кровотечение.

Его наиболее частая причина — резкое повышение или понижение давления. В 15% случаев выделение крови связано с одним из заболеваний полости носа. Но чаще это следствие заболеваний внутренних органов.

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Причины

Проблема может иметь местные причины:

травмы носа или его слизистой оболочки, спровоцированные ударом или частым ковырянием в носу;

опухоли в самом органе или его пазухах (полипы, кисты и другие);

аденоиды;

инородный предмет, застрявший в носовом ходу;

истончение слизистой оболочки в носу, вызванное насморком;

травма черепа;

операция, проведенная на полости носа.

Однако основной процент факторов никак не связан с полостью носа. Они могут быть следующие:

инфекции (ОРВИ, грипп и т. д.);

гипертония;

заболевания крови — лейкемия, гемофилия и т. д.;

изменения стенок сосудов;

проблемы с печенью или почками;

гормональное нарушение и т. д.

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Как распознать проблему

Если кровь вытекает из носа, то здесь все понятно. Но если она попадает в организм по носоглотке, то можно установить этот процесс по следующим признакам:

черный стул;

отхаркивание кровью;

тошнота.

Если вытекло немного крови и процесс завершился, то жизни ребенка ничего не угрожает. А вот следующие признаки могут быть опасны:

слабость;

шум в ушах;

холодные конечности;

потеря сознания;

понижение давления;

плохое прощупывание пульса.

Все эти симптомы указывают на приличную кровопотерю. В этом случае нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

Первая помощь

Нужно успокоить больного, усадить его, чуть наклонив голову вперед. Назад ее запрокидывать не нужно — в этом случае кровь начнет стекать в носоглотку. Поэтому не исключены проблемы с дыханием и рвота. К тому же будет сложно определить, сколько крови потерял ребенок.

Далее следует зажать крыло носа на 10-15 секунд и поместить в ноздрю ватный тампон, обработанный перекисью водорода. Последнее действие — прикладывание к носу льда.

Не следует относиться к носовым кровотечениям без внимания, которые иногда очень опасны. Если у ребенка они возникают часто, то нужно рассказать об этом педиатру и настоять на обследовании.

Фото превью: Nur.kz