Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Первая помощь
Автор Александра Балан-Сенчук

Лихорадка денге. Симптомы, диагностика, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Лихорадка денге — это вирусная инфекция, которая распространяется через укусы комаров и обычно встречается в тропических и субтропических регионах. Вирус денге переносится и распространяется комарами Aedes aegypti. Когда это насекомое кусает зараженного человека, оно становится переносчиком инфекции и заражает других людей, когда кусает их. Люди, живущие в теплом и влажном климате, подвергаются повышенному риску заражения денге, особенно в перенаселенных или плохо продезинфицированных районах. Комары Aedes aegypti обычно размножаются около воды. Инфекция денге также распространена в городах развивающихся стран, где уровень гигиены и санитарии низок.


В больнице Таиланда от вируса лихорадки денге...

Читайте также: От укусов крымских комаров заводятся черви

Симптомы

Симптомы лихорадки денге обычно развиваются примерно через 3-14 дней после воздействия вируса на человека со средним инкубационным периодом от 4 до 7 дней.

Когда симптомы действительно проявляются, они обычно начинаются с внезапного и значительного повышения температуры, которое может достигать 41ºC.

Основные симптомы лихорадки денге включают в себя:

  • Очень высокая температура, которая может сопровождаться ознобом или сильной дрожью
  • Сильная головная боль и боль в глазах
  • Сильная слабость и усталость
  • Сильные боли в костях и суставах.
  • Сильные мышечные боли в пояснице, руках и ногах
  • Тошнота и рвота
  • Спазмы в животе
  • Потеря аппетита
  • Красная сыпь на туловище, которая распространяется на конечности и лицо
  • В очень небольшом числе случаев заболевание становится тяжелым и приводит к опасным для жизни осложнениям. Сильная лихорадка может повредить органы и вызвать кровотечение из десен, под кожей, а также кровь может попасть в мочу, стул или рвоту. Это называется геморрагическая лихорадка денге.
  • Другим серьезным осложнением является синдром шока денге, характеризующийся болью в животе, рвотой и значительным падением артериального давления, которое может привести к липкости, слабому пульсу, головокружению и даже потере сознания.

В большинстве случаев симптомы проходят через неделю или две, но полное восстановление сил может занять несколько недель, в течение которых человек может быть слабым и склонным к вторичным инфекциям.

Читайте также: Укусы насекомых и как от них защититься

Лечение

Лихорадка денге обычно проходит в течение недели или двух. Специальных методов лечения лихорадки денге нет, но заболевание можно контролировать, принимая парацетамол для облегчения боли и лихорадки. Ибупрофен и аспирин не рекомендуется, потому что они могут вызвать внутреннее кровотечение у пациентов с лихорадкой денге. Пациенты также должны принимать достаточное количество жидкости и соблюдать постельный режим. В редких случаях у пациентов развивается "тяжелая лихорадка денге", фатальный исход, который может привести к шоку, кровотечению и повреждению органов. Госпитализация очень важна в этих случаях. В настоящее время нет вакцин против лихорадки денге, поэтому людям рекомендуется следовать мерам предосторожности при поездках в районы высокого риска. Примеры мер, которые могут быть приняты, включают ношение защитной одежды и использование репеллента от комаров днем ​​и ночью.

Читайте также: Комары-супермены больны лихорадкой

Фото превью: MySlo

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы комар болезни лихорадка денге
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Лихорадка денге. Симптомы, диагностика, лечение
Вредители и болезни
Каким болезням подвержена кукуруза
Туризм
Самые распространенные виды мошенничества в Индии
Новости Все >
СК обвинил 15 полицейских из КБР в создании преступного сообщества
Рыба фугу признана самым опасным деликатесом в мире
Герой России объяснила, как смогла увидеть обстрел Донбасса с орбиты
Депардье продает с аукциона свой ресторан в центре Парижа
Сенатор Ирина Гехт будет работать в челябинском правительстве
Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Саранске
Оскорбившего Путина журналиста предложили экстрадировать в Россию
Жилой самострой сносят в подмосковном Видном
Ростовский губернатор заявил, что не планирует уходить в отставку
Российский хоккеист Титов дисквалифицирован на 4 года за допинг
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Мученик Трифон помогает найти работу
Православие
Мученик Трифон помогает найти работу
Военные новости
Ричард Мосс: "Адмирал Кузнецов" для РФ - "обременение холодной войны"
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.

Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Прибалтика
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Общество
Кириенко посоветовал молодежи самореализовываться в России
Наука и техника
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Новости Европы
В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.

В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Политика. Новости и аналитика
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
Политика. Новости и аналитика
Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"
Любовь Степушова Греки не простили Ципрасу унижения национального достоинства Любовь Степушова Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова Руслан Веснянко Украинские патриоты хотят запретить русский мат Руслан Веснянко
Комментарии
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Герой России объяснила, как смогла увидеть обстрел Донбасса с орбиты
Греки не простили Ципрасу унижения национального достоинства
Греки не простили Ципрасу унижения национального достоинства
Советник Путина рассказал, почему телемост Россия-Украина вызвал истерику в Киеве
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
"Ласковый май" прекратит выступать в Грузии из-за оскорблений Путина
Герой России объяснила, как смогла увидеть обстрел Донбасса с орбиты
Путин сообщил FT о преемнике, войне, Китае и Трампе
Оскорбившего Путина журналиста предложили экстрадировать в Россию
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Украинские патриоты хотят запретить русский мат
Герой России объяснила, как смогла увидеть обстрел Донбасса с орбиты
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ