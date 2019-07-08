Лихорадка денге. Симптомы, диагностика, лечение

Лихорадка денге — это вирусная инфекция, которая распространяется через укусы комаров и обычно встречается в тропических и субтропических регионах. Вирус денге переносится и распространяется комарами Aedes aegypti. Когда это насекомое кусает зараженного человека, оно становится переносчиком инфекции и заражает других людей, когда кусает их. Люди, живущие в теплом и влажном климате, подвергаются повышенному риску заражения денге, особенно в перенаселенных или плохо продезинфицированных районах. Комары Aedes aegypti обычно размножаются около воды. Инфекция денге также распространена в городах развивающихся стран, где уровень гигиены и санитарии низок.
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Симптомы
Симптомы лихорадки денге обычно развиваются примерно через 3-14 дней после воздействия вируса на человека со средним инкубационным периодом от 4 до 7 дней.
Когда симптомы действительно проявляются, они обычно начинаются с внезапного и значительного повышения температуры, которое может достигать 41ºC.
Основные симптомы лихорадки денге включают в себя:
В большинстве случаев симптомы проходят через неделю или две, но полное восстановление сил может занять несколько недель, в течение которых человек может быть слабым и склонным к вторичным инфекциям.
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Лечение
Лихорадка денге обычно проходит в течение недели или двух. Специальных методов лечения лихорадки денге нет, но заболевание можно контролировать, принимая парацетамол для облегчения боли и лихорадки. Ибупрофен и аспирин не рекомендуется, потому что они могут вызвать внутреннее кровотечение у пациентов с лихорадкой денге. Пациенты также должны принимать достаточное количество жидкости и соблюдать постельный режим. В редких случаях у пациентов развивается "тяжелая лихорадка денге", фатальный исход, который может привести к шоку, кровотечению и повреждению органов. Госпитализация очень важна в этих случаях. В настоящее время нет вакцин против лихорадки денге, поэтому людям рекомендуется следовать мерам предосторожности при поездках в районы высокого риска. Примеры мер, которые могут быть приняты, включают ношение защитной одежды и использование репеллента от комаров днем и ночью.
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Фото превью: MySlo
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