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Автор Рина Миро

Как быстро избавиться от синяков?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Синяки появляются в результате ушибов, из-за разрывов мелких кровеносных сосудов, находящихся прямо под кожей. У некоторых людей кожа бывает такой тонкой, а кровеносные сосуды такими хрупкими, что синяки для них — обычное дело. Большинство синяков полностью проходят в течение двух недель после травмы. Есть несколько проверенных средств, которые могут ускорить процесс заживления и уменьшить болезненные ощущения.

Как быстро избавиться от синяков?

Проверенные средства избавления от синяков

Лёд

Если после ушиба приложить к поврежденному месту, в котором может появиться синяк, пакет со льдом, синяк получится не таким большим и ярким. Холод сузит кровеносные сосуды. В результате количество крови, попадающее под кожу после их разрыва, уменьшится. Прикладывать лед к месту ушиба нужно в течение дня, примерно на 20 минут.

Повязка

Ограничить кровоток, который приводит к появлению синяка, помогает компрессионная повязка. Если нет возможности наложить повязку, попробуйте просто надавливать на кожу в месте ушиба в течение нескольких минут. Компрессия способствует облегчению боли, снятию отека, уменьшит кровоподтеки.

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Солнечный свет

Билирубин — кровяной пигмент, из-за которого синяки становятся желтыми. Ультрафиолет разрушает билирубин. Солнечные ванны в течение 15 — 20 минут в день помогут быстрее избавиться от синяков.

Витамин K

Для здоровья кожи, крови и костей витамин К просто незаменим. Он содержится в крестоцветных овощах, листовой зелени и ферментированной сое. Употреблять в пищу продукты с витамином К недостаточно, если нужно избавиться от синяков. Но поможет местное применение витамина К. Втирайте его в поврежденное место 2-3 раза в день, и результат не заставит себя долго ждать.

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Витамин С

Кроме того, что витамин С является мощным антиоксидантом, он обладает и противовоспалительными свойствами. При местном применении он способствует заживлению синяков. Для усиления эффекта витамин С можно принимать внутрь в виде

  • свежих фруктов,
  • овощей
  • и в виде биодобавок.

Алоэ вера

О целебных свойствах алоэ было известно еще нашим далеким предкам. Сок алоэ способен

  • облегчить боль в месте ушиба,
  • снять отек
  • и устранить синяки.

На место ушиба можно нанести чайную ложку геля алоэ и аккуратно втереть в кожу массирующими движениями.

Кайенский перец

Кайенский перец китайские лекари применяли как средство от синяков на протяжении многих столетий. Все дело в веществе под названием капсаицин, которое содержится в кайенском перце и является мощным природным обезболивающим.

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Окопник

Довольно известным средством лечения воспалительных заболеваний является растение окопник. Мази с окопником способны уменьшить боль и убрать отеки у людей с растяжениями, ушибами и травмами суставов.

Помните, что синяки, кроме того, что являются естественной реакцией организма на травму, могут указывать на проблемы со здоровьем. Если синяки возникают часто и беспричинно, стоит обратиться к врачу.

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Куратор: Елена Андреева
Темы синяки здоровье народная медицина
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