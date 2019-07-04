Что такое липодистрофия?

Липодистрофия - это термин, используемый для описания группы различных расстройств, которые характеризуются аномальной потерей телесного жира на некоторых или всех участках тела с сильной тенденцией к развитию резистентности к инсулину.
Классификация
Липодистрофии могут быть классифицированы на основе распределения, а также генетического вклада во врожденные и приобретенные разновидности генерализованной и частичной липодистрофии.
Наиболее распространенными среди генетических подтипов являются врожденная генерализованная липодистрофия и семейная частичная липодистрофия, в то время как среди приобретенных подтипов наиболее часто встречаются приобретенные генерализованные и приобретенные частичные липодистрофии.
Читайте также: Жировые клетки спасут от диабета
Врожденные типы
Приобретенные типы
Читайте также: Как не стать жирным и больным Видео
Осложнения
Лечение
Липодистрофии лечатся главным образом путем предотвращения дислипидемии и диабета с их осложнениями. Это может быть достигнуто с помощью диеты с низким уровнем простых углеводов и большинства углеводов в форме сложных крахмалов и сахаров, а также белков и жиров для замедления всасывания в течение определенного периода времени. Также должны использоваться другие обычные антидиабетические методы лечения, такие как сенсибилизаторы инсулина и другие лекарства, а также сами инъекции инсулина. Часто рекомендуется подходящая диета с содержанием жира около 20-30% и углеводов 50-60%. Перекармливание не рекомендуется, так как это может вызвать стеатоз и усугубить другие метаболические осложнения.
Упражнения должны быть еще одним компонентом успешного лечения, поскольку они помогают контролировать метаболические дисфункции. Если имеется серьезное увеличение печени и / или селезенки, а также, если присутствуют другие противопоказания к контактным видам спорта, следует рекомендовать плавание.
Если развивается гипертензия, пациенту может потребоваться лечение ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента или блокаторами рецептора ангиотензина, которые имеют дополнительное преимущество в предотвращении протеинурии. Ожирение печени трудно поддается лечению.
Читайте также: Целлюлит - болезнь или дефект?
Фото превью: news-medical.net
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.