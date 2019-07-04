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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое липодистрофия?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Липодистрофия - это термин, используемый для описания группы различных расстройств, которые характеризуются аномальной потерей телесного жира на некоторых или всех участках тела с сильной тенденцией к развитию резистентности к инсулину.

Классификация

Липодистрофии могут быть классифицированы на основе распределения, а также генетического вклада во врожденные и приобретенные разновидности генерализованной и частичной липодистрофии.

Наиболее распространенными среди генетических подтипов являются врожденная генерализованная липодистрофия и семейная частичная липодистрофия, в то время как среди приобретенных подтипов наиболее часто встречаются приобретенные генерализованные и приобретенные частичные липодистрофии. 

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Врожденные типы

  • Врожденная генерализованная липодистрофия присутствует с рождения как потеря жира по всему телу и наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 
  • Семейная частичная липодистрофия возникает в виде частичной потери жира над туловищем и конечностями во время полового созревания и связана с аутосомно-доминантным наследованием.

Приобретенные типы

  • Приобретенная генерализованная липодистрофия характеризуется постепенной потерей жира по всему телу и обычно связана с аутоиммунным заболеванием.
  • Приобретенная частичная липодистрофия характеризуется потерей жира на верхних конечностях, лице и шее и туловище, что часто связано с наличием нефритического фактора комплемента 3.
  • Локализованная липодистрофия обычно вызывается инъекциями инсулина или стероидов

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Осложнения

  • Сахарный диабет с его возможными последствиями, такими как невропатия, заболевание почек и сердечно-сосудистые заболевания
  • Гипертриглицеридемия, которая может привести к острому панкреатиту
  • Ожирение печени, которое может вызвать цирроз

Лечение

Липодистрофии лечатся главным образом путем предотвращения дислипидемии и диабета с их осложнениями. Это может быть достигнуто с помощью диеты с низким уровнем простых углеводов и большинства углеводов в форме сложных крахмалов и сахаров, а также белков и жиров для замедления всасывания в течение определенного периода времени. Также должны использоваться другие обычные антидиабетические методы лечения, такие как сенсибилизаторы инсулина и другие лекарства, а также сами инъекции инсулина. Часто рекомендуется подходящая диета с содержанием жира около 20-30% и углеводов 50-60%. Перекармливание не рекомендуется, так как это может вызвать стеатоз и усугубить другие метаболические осложнения. 

Упражнения должны быть еще одним компонентом успешного лечения, поскольку они помогают контролировать метаболические дисфункции. Если имеется серьезное увеличение печени и / или селезенки, а также, если присутствуют другие противопоказания к контактным видам спорта, следует рекомендовать плавание.

Если развивается гипертензия, пациенту может потребоваться лечение ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента или блокаторами рецептора ангиотензина, которые имеют дополнительное преимущество в предотвращении протеинурии. Ожирение печени трудно поддается лечению.

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Фото превью: news-medical.net  

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