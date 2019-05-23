Почки — это два жизненно важных органа, расположенных в брюшной полости, чуть ниже ребер. Они необходимы для многочисленных регулирующих функций, которые включают в себя:
Правильная диета является основным компонентом хорошего самочувствия и здорового образа жизни.
Научно доказано, что у тех, кто ежедневно потребляет не менее пяти порций
общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака существенно снижается.
Если у человека имеется заболевание почек, то его диетические потребности будут меняться с развитием болезни в зависимости от того, сколько остаточной функции почек существует среди других факторов. Людям с заболеваниями почек необходимо контролировать следующие составляющие своего рациона питания, чтобы должным образом сбалансировать уровни
в организме:
Белок необходим для поддержания тканей организма, выработки некоторых гормонов и антител. Он также принимает активное участие в необходимом молекулярном транспорте в организме. Количество белка зависит от
который может содержаться в моче человека. Попадание слишком большого количества белка может вызвать накопление в крови отходов, которые почки не могут удалить. С другой стороны, потребление белка не должно быть слишком низким, иначе это может вызвать проблемы в развитии костей и мышц.
Низкобелковая диета значительно улучшает состояние больного, к тому же её любят больные почки.Но если нарушения в их работе незначительные, низко белковую диету придерживаться необязательно. Достаточно будет одного разгрузочного дня в неделю.
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Хорошие источники калия -
а также некоторые виды
Калий необходим для мышечной и нервной функций. Он влияет на сокращение сердечной мышцы. Калий также играет роль в метаболизме и усвоении углеводов и наращивании мышц. Низкий уровень калия (гипокалиемия) может вызывать
Людям с хроническими заболеваниями почек следует избегать или ограничивать употребление продуктов с высоким содержанием калия.
Свежие фрукты и овощи обычно богаты калием, поэтому пациентам на бескалиевой диете рекомендуется есть некоторые из них в отварном виде. При варке калий теряется.
Кальций и фосфор играют ключевую роль в поддержании структуры скелета и предотвращении развития заболеваний костей, таких как
Также кальций принимает участие в
в то время как фосфор занят в процессах, включающих
По мере ухудшения функции почек уровень фосфора в крови повышается, что влияет на ослабление костей. В связи с этим может потребоваться ограничить потребление фосфора.
Не менее важным вопросом является и употребление соли. При любых недугах почек оно должно быть максимально ограничено, а в ряде случаев - и вовсе исключено.
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