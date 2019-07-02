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Автор Анастасия Дунина

Кто виноват в лишнем весе?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Наше окружение и образ жизни могут влиять на функцию наших генов без изменения генетического кода. В статье обобщены исследования, проведенные за последнее десятилетие, показывающие, как это способствует ожирению и диабету 2 типа.


Самые главные болезни ожирения как повод похудеть

Природа или образ жизни? Как часто в своих проблемах, связанных со здоровьем, мы ссылаемся на первую из причин, забывая, что и вторая имеет твёрдую почву в формировании наших организма и психики. Но что играет ключевую роль? И что вообще влияет на нас? Что винить в, например, ненавистном ожирении и сопутствующем ему диабету 2 типа? Попробуем узнать.

Ожирение часто списывали на проблемы нездорового образа жизни, пока кто-то в научной среде не воскликнул, что виновата генетика. После этого многие начали ссылаться на плохую наследственность, забывая, что наша организация жизни также вводит свои коррективы в жировые отложения и в неправильном сжигании глюкозы.

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Если мы постоянно потребляем больше калорий, чем сжигаем, то мы прибавляем в весе, и это предрасполагает нас к развитию диабета 2 типа. Наши жировые клетки и поджелудочная железа восстанавливаются, как только мы меняем образ жизни и худеем.

Однако, это простое уравнение оставляет нам много вопросов без ответа.

Почему некоторые люди худеют быстрее, чем другие, даже если они придерживаются той же диеты или режима упражнений? Почему у некоторых людей развивается диабет 2 типа, а у других нет, даже если их генетический риск одинаков?

На эти вопросы может ответить молодая отрасль генетики — эпигенетика.

Эпигенетика — это изучение изменений в функции генов без каких-либо изменений в генетическом коде или в самом геноме. То есть изучаются изменения, не затрагивающие последовательность ДНК.

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Как отмечают исследователи из Лундского университета в Швеции (2019 год) именно эпигенетические модификации отвечают за вес человека и даже могут предсказать индекс массы тела человека. Следует отметить, что эпигенетические модификации предполагают постоянный характер. Эпигены меняются на протяжении всей жизни, ведь они не затрагивают последовательность.

В целом, исследователи провели опыт. В результате они выяснили, что пятидневное перекармливание едой с высоким содержанием жиров изменило как экспрессию генов (процесс, при котором наследственная информация от гена преобразуется в РНК или белок), так и паттерны метилирования (закономерность модификаций ДНК) в скелетных мышцах и жировой ткани человека.

Получается, что действительно "природа" влияет на набор веса и возможное развитие диабета. Хотя следует учитывать, что эксперимент предполагает изучение изменений, а не механизма набора веса — да, объедание влияет на эпигеном, но оно также влияет и на энергетический запас, на запасы жира в организме. То есть разбирай ДНК, не разбирай, а переедание ведёт в конечном счёте к ожирению.

Также эпигенетика объяснила, почему спорт влияет на ожирение и диабет.

Как отдельные сеансы, так и длительные физические упражнения также изменили паттерны метилирования ДНК в скелетных мышцах и жире.

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Но тут вопрос опять встаёт ребром — почему у одних всё получается, а других нет, хотя программа у них одинакова?

И здесь "природа" берёт своё.

Во-первых, уже доказано, что некоторые эпигенетические маркеры, связанные с ожирением и диабетом 2 типа, передаются следующему поколению. Правда, доказано это было лишь на мышах — эксперименты на людях полноценно ещё не начались.

Во-вторых, влияние родительских модификаций эпигенов влияют и на эпигены их детей. Так несколько исследований показывают, что, когда матери испытывают голод во время беременности, их дети подвергаются повышенному риску ожирения и непереносимости глюкозы, возможно, из-за изменений в метилировании гена лептина (гормон, регулирующий энергетический обмен). Но и отцы оставляют свой след в эпигенетическом наследии ребёнка: сперма у тучных мужчин имеет свои уникальные паттерны метилирования ДНК.

Но что это значит для нашего здоровья?

Пока точно это неизвестно. Наука, а точнее изучение генов, стоит в самом низу своего развития. А эпигенетика, которая совсем молодая, также не может полноценно изучать ДНК.

Но всё же первые успешные шаги в этом поприще есть — лечение эпигенетическим препаратом, ингибитором гистондеацетилазы под названием MC1568, улучшало секрецию инсулина в участках поджелудочной железы, которую жертвовали люди с диабетом 2 типа.

То есть развитие эпигенетики позволит в будущем с чистой совестью "сваливать" проблемы "широкой кости" на природу. И лечить эту "кость" с помощью модификаций на генетическом уровне.

А пока, занимайтесь спортом, дамы и господа, и соблюдайте правильную диету.

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Фото превью: biomolecula.ru

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