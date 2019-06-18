Человек может сталкиваться с ситуацией, когда он не верит словам окружающих, но если он может потрогать или попробовать, увидеть — сомнения сразу уходят.
Чувства и ощущения помогают людям связываться с реальностью, ощущать, что она существует, а обстановка вокруг — не декорации очередного красочного сна. Органы чувств являются хорошим каналом связи, только ему приходится обманывать людей ежедневно, запутывая их и не давая возможности посмотреть на картину под правильным ракурсом.
Даже в повседневной жизни есть множество различный иллюзий. Все помнят выражение, говорящее, что черная одежда визуально делает фигуру более стройной, а светлая прибавляет пару лишних килограммов. Фигура не меняется, в ход вступает действие оптической иллюзии. Она была обнаружена в 19 веке, а назвали её иллюзией освещения. Иллюзия гласила, что светлый квадрат, нарисованный на темном фоне, выглядит гораздо больше, чем темный квадрат на белом — их размер был одинаковым.
Не так давно ученым удалось разобраться в особенностях работы зрительной системы человека в данном случае. Существует два типа нейронов:
Первый тип имеет линейную реакцию, если глаз видит сильный контраст между цветами разным тонов, он быстро начинает возбуждаться.
Выключающие нейроны начинают активничать в противоположной ситуации: когда светлые предметы находятся на черном фоне.
С помощью данной особенности могли выживать люди, жившие в древности. Зрение помогало им делать объекты больше в полной темноте. Но днем размеры становились привычными, можно было продолжать охоту.
Человек может слышать совсем не то, что ему старается донести собеседник. Зрение и слух работают вместе, если начинается расход в показателях (полученная глазами информации не совпадает со звуками), то мозг оказывается на стороне зрения и предпочитает не верить поступаемым звукам.
Существует иллюзия, которую не получится победить даже при полном знании всех тонкостей. Феномен называют эффектом Мак-Гурка, он так же является феноменом восприятия, показывающим, что связь между слухом и зрением все же есть. В интернете есть множество видео, где человек произносит один звук и губы двигаются верно. Потом картинка меняется и видно, что губы двигаются иначе — значит он должен произносить другое. Но звук остается прежним, а мозг человека доверяет изображению. Поэтому человек даже не сомневается, что сейчас он слышал два разных звука.
Фото: psyh.info
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