Еда без соли - плохая идея, убеждены диетологи

Практически любая диета начинается с рекомендации исключить соль из рациона. Эта задача кажется практически невыполнимой, ведь соль для усиления вкуса сейчас добавляют во все продукты, даже в те, которые совсем не ожидаешь. Какой выход? Стоит ли сидеть на бессолевой диете в надежде сбросить лишние килограммы?

ВОЗ рекомендует. Про норму соли в день

Всемирная организация здравоохранения советует употреблять в день одну чайную ложку соли без горки. Эта та доза, которая обеспечивает наш организм солями и натрием, которые необходимы для здорового функционирования. При некоторых заболевания врач назначает полный отказ от соли, но здоровому человеку полный отказ от соли на пользу не пойдет. Дефицит натрия чреват мышечными судорогами, нарушением работы сердечно-сосудистой системы. Идея снизить количество соли в рационе до рекомендуемой дозы хороша, но без фанатизма.

Похудеть без соли на 5 кг за неделю… и снова набрать вес

Да, можно очень быстро похудеть на 3-5 килограммов, если полностью отказаться от соли. Но уйдет не жир, а вода, и к похудению это, в общем, не имеет никакого отношения. После того как человек вновь станет есть соленую пищу, в тело вернется жидкость, а значит, и вес.

Качественно похудеть? Отказ от соли не нужен

Если вы настроены серьезно, хотите качественно похудеть за счет жировой ткани, а не воды и мышц, то вам отказ от соли не нужен. Процесс похудения занимает длительное время. 3-4 килограмма в месяц — это та цифра, которая безопасна для женского здоровья. А после долгожданной потери лишнего веса придется поддерживать результат. В идеале делать это всю жизнь и не допускать прибавки. Получается, все это время вы будете употреблять безвкусную еду? Так и до депрессии недалеко! А стресс замедляет и даже останавливает процесс похудения.

Белая соль — враг? Есть розовая гималайская

Если вы по-прежнему настроены против белой соли, то присмотритесь к некоторым ее заменителям. Например, к гималайской розовой соли. После добывания эту соль не промывают и не отбеливают, поэтому сохраняется ее природный состав. Каменная соль содержит только натрий, а в розовой соли присутствует более 80 соединений солей и минералов. Они благотворно влияют на весь организм и ускоряют процесс похудения.

Розовая соль

Ученые провели исследования среди добровольцев с лишним весом. В течение трех месяцев они пили стакан воды с половиной чайной ложечки гималайской соли. При этом их питание и двигательная активность оставались на прежнем уровне. После завершения эксперимента у 83 процентов испытуемых была отмечена потеря жировой ткани от 2 до 3 килограммов за истекший период. Если решитесь повторить этот эксперимент, помните, что половина чайной ложки — это уже 50 процентов вашей дневной солевой нормы.

Фото превью: hozjaika. ru

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