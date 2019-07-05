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Автор Анастасия Дунина

Расположение плаценты: что нужно знать

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология

Беременность — одновременно и самый счастливый, и самый сложный период для женщины. И часть этих сложностей связана больше даже не с изменениями организма и психики женщины, сколько с множеством рисков неправильного развития плода.

Расположение плаценты: что нужно знать

Некоторые женщины даже не задумываются, сколько факторов могут повлиять и на неправильное расположение плода, и на его рост, и на организменные функции самой будущей матери. Часть из этих возможных факторов напрямую связана с образом жизни беременной женщины. Но большая часть всё же связана с рисками, которые нам не подвластны — в этом случае просто важно тогда знать, что может произойти, и быть готовой ко всему. В этой статье мы расскажем о расположении плаценты.

Плацента — это орган, который растёт в матке во время беременности, чтобы снабжать плод кислородом и питательными веществами. Этот орган крепится к матке, и его расположение, грубо говоря, можно разделить на четыре вида:

  • заднее (в задней части матки),
  • переднее (в передней части),
  • фундальное (в верхней части матки)
  • и низко лежащее (на дне матки, а иногда даже над шейкой матки).

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Виды расположения плаценты

Крепление к задней части матки

является самым "оптимальным" расположением. Если смотреть схематически, то плацента в этом случае располагается ближе к спине.

Чем такое расположение "выгодно"?

  • Во-первых, именно "спинная" часть матки не подвергается сильному растяжению, в отличие от передней части матки. Это обеспечивает плаценту неподвижностью, то есть никакому сильному механическому воздействию.
  • Во-вторых, такое расположение снижает риск преждевременной отслойки.
  • В-третьих, при заднем креплении довольно низок риск возможного предлежания плаценты — явления, когда плацента уходит вниз, практически к родовым путям.

То есть если у вас заднее крепление плаценты, то у вас самый пониженный риск каких-то осложнений при родах.

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Низко лежащее расположение плаценты

таит в себе уже опасность. Чем же?

Такое расположение встречается у 10% женщин на ранних сроках беременности. Но плацента — довольно "подвижный" орган, и она может и опускать по стенкам матки, и подниматься. Поэтому часть (около 9) из этих 10% могут в дальнейшем не волноваться. Одному же проценту следует обеспокоиться.

  • Во-первых, нижнее крепление может предполагать полное перекрытие внутреннего зева. В этом случае самостоятельные роды невозможны. Есть также вероятность, что при возможном кровотечении, произойдёт гибель плода или даже матери. Невозможны самостоятельные роды и велик риск летального исхода и при частичном перекрытии родового канала.
  • Во-вторых, если даже зев не закрыт, то при родах врачам всё равно придётся быть крайне внимательным, поскольку высок риск возможных осложнений. Матери также придётся сложно при родах.

В 1% могут попасть те, кто имел операции на матке, имеет

  • деформации этого органа,
  • гормональные сбои,
  • ранее имели сложные роды,
  • беременны двумя и более детьми.

Но точного фактора такого крепления — нет.

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Фундальное расположение

Ещё одно расположение — фундальное, предполагающее расположение в верхней части матки.

Следует отметить, что этот вид не считается отдельным — переднее и заднее расположение предполагают и фундальное. То есть в этих двух видах плацента крепится в верхних зонах, различие лишь в том, ближе ли к спине, или к животу.

Но в любом случае, верхнее расположение — уже плюс, поскольку родовой канал не будет перекрыт.

Переднее

И последнее расположение — переднее.

Хотя плацента в этом случае и находится в верхних зонах. Такое крепление также чревато возможными опасностями, хотя сейчас врачи причисляют такое расположение к норме.

Чем такое крепление может быть опасно?

В этом случае плацента будет активно растягиваться вместе с маткой. Проблема состоит в том, что изначально плацента не предполагает растягивание — она не эластичный орган. Поэтому растягивание может привести к нарушению функционирования органа и нарушению доставки нужных веществ и кислорода плоду. А уже это может привести к гестозу.

Гестоз — это осложнение протекающей беременности. Сначала этот диагноз предполагает сильные отёки, потом нарушение в работе почек, в обмене веществ, повышенное давление, затем судороги и даже кому.

Но следует отметить, что нет точных причин, вызывающих эту патологию. Проблема с плацентой предполагает повышенный риск, но может и не приводить к этому серьёзному заболеванию.

Также при переднем расположение повышены риски отслойки плаценты и внутриутробной смерти плода.

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То есть самым лучшим расположением является заднее, потом идёт переднее и уже затем нижнее (верхнее не считаем за самостоятельный вид).

Но поскольку плацента может перемещаться, то точное расположение органа перед родами дадут лишь обследования. Но и до контрольного УЗИ следует обратиться к врачу при следующих симптомах: вагинальное кровотечение, сильная боль в спине или в животе, снижение подвижности плода, твёрдость живота на уровне матки. Всё это симптомы нижнего расположения или осложнений при переднем креплении.

Следует также помнить, что кровотечение характерно в основном для нижнего крепления. В этом случае кровь может вызвать даже простой смех, кашель или наклон.

Поэтому будьте осторожны. Ничто вас не защищает полностью от нежеланного расположения плаценты, и даже если изначально всё было хорошо, то это не значит, что плацента не "упадёт" в последние месяцы. Поэтому будьте бдительны к своим ощущениям и не пропускайте запланированные процедуры УЗИ.

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Расположение Плаценты | Предлежание Плаценты и Какие Расположения
Куратор: Елена Андреева
Темы плацента беременность репродуктология
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