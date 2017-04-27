Невропатия — что это, как лечить

Невропатии — это большая группа заболеваний, которые характеризуются повреждением периферических нервных волокон.

Невропатия периферических нервов. Клиника, основы диагностики и лечения.

В зависимости от числа вовлекаемых в патологический процесс нервов, различаются:

фокальные невропатии

мультифокальные невропатии

полиневропатии

Они могут быть:

первичными, обусловленными повреждением генетических структур

следствием аутоиммунного поражения нервной ткани

Наиболее часто встречаются вторичные полиневропатии, которые развиваются вследствие тех или иных заболеваний, чаще всего связанных с нарушением обмена веществ.

Среди вторичных полиневропатий распространены невропатии:

осложняющие течение сахарного диабета

а также развивающиеся вследствие злоупотребления алкоголем

Наиболее часто встречаются вторичные полиневропатии

Нервная ткань отличается высокой чувствительностью к повреждающим веществам. Причем повреждение может начаться уже на ранних стадиях основного заболевания. Однако диагностировать в это время невропатию бывает достаточно сложно вследствие скудной клинической симптоматики.

Симптомы полиневропатии

Вот что говорит об этом врач-невролог, кандидат медицинских наук, МФК Минфина России Екатерина Михайловна Гришина:

— При заболеваниях, течение которых осложняется поражением нервной ткани, необходимо прицельно и тщательно расспрашивать пациента о жалобах и симптомах, отражающих поражение нервов, с целью более раннего назначения и/или коррекции патогенетического лечения. Прежде всего следует обратить внимание на малейшие проявления нарушений чувствительности:

жалобы на ощущения покалывания

"ползания мурашек"

ощущение онемения

ватности

"подушки под ногами"

снижение болевой чувствительности

или, наоборот, неадекватное восприятие обычных раздражителей (аллодиния)

Наиболее уязвимой в случае периферических полиневропатий оказывается вибрационная чувствительность, степень изменения которой возможно выявить на ранней стадии пробой с камертоном.

Нарушение равновесия при ходьбе может быть отражением снижения глубокой чувствительности. На ранних стадиях заболеваний могут повреждаться вегетативные нервные волокна и возникающие вследствие этого:

повышенная или пониженная потливость

колебания артериального давления

нарушения сердечного ритма

недержание мочи

проблемы с эрекцией.

Все эти проявления являются симптомами не отдельных заболеваний тех или иных органов и систем, а отражают повреждение вегетативных волокон:

сердца

сосудов

мочевого пузыря

половой системы.

Лечение полиневропатии

Поэтому и лечение должно быть направлено именно на восстановление нервной ткани.

Все вышеперечисленные симптомы полиневропатий в совокупности значительно ухудшают самочувствие и качество жизни пациента, в некоторых случаях приводя к инвалидизации. Поэтому так важно начать лечение как можно в более ранние сроки.

На сегодняшний день лечение невропатии в основном симптоматическое — это значит устранение превалирующих симптомов, прежде всего боли, в сочетании с лечением основного заболевания, а также устранение провоцирующего фактора (коррекция уровня глюкозы при сахарном диабете, отказ от приема алкоголя).

Однако для нервной системы необходима и восстановительная терапия. Согласно международным стандартам на сегодняшний день восстанавливающим эффектом обладает альфа-липоевая (тиоктовая) кислота.

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Эффективность липоевой кислоты обусловлена уникальными антиоксидантными свойствами и активным участием в энергетическом и дыхательном обменах. Существует много препаратов на основе тиоктовой кислоты, однако не все они одинаковы.

Оригинальным препаратом тиоктовой кислоты с современной формой быстрого высвобождения является Тиоктацид ® БВ. Он восстанавливает:

нормальный углеводный и липидный обмен в организме

нормализует физиологические процессы в нервной ткани.

Тем самым купируя нейропатический болевой синдром, вегетативные проявления невропатии. Данная форма не содержит:

молочный сахар

лактозу

целлюлозу

крахмал

кремний

и другие наполнители, что снижает риск аллергических реакций и осложнений и обеспечивает полноценное усвоение "чистой" тиоктовой кислоты.

Учитывая современные возможности медицины, не стоит пренебрегать профилактикой и ранней терапией невропатии, начиная с первых ее симптомов.

Нужно помнить, что болезнь всегда проще предотвратить, чем лечить.

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