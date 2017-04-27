Невропатии — это большая группа заболеваний, которые характеризуются повреждением периферических нервных волокон.
В зависимости от числа вовлекаемых в патологический процесс нервов, различаются:
Они могут быть:
Наиболее часто встречаются вторичные полиневропатии, которые развиваются вследствие тех или иных заболеваний, чаще всего связанных с нарушением обмена веществ.
Среди вторичных полиневропатий распространены невропатии:
Нервная ткань отличается высокой чувствительностью к повреждающим веществам. Причем повреждение может начаться уже на ранних стадиях основного заболевания. Однако диагностировать в это время невропатию бывает достаточно сложно вследствие скудной клинической симптоматики.
Вот что говорит об этом врач-невролог, кандидат медицинских наук, МФК Минфина России Екатерина Михайловна Гришина:
— При заболеваниях, течение которых осложняется поражением нервной ткани, необходимо прицельно и тщательно расспрашивать пациента о жалобах и симптомах, отражающих поражение нервов, с целью более раннего назначения и/или коррекции патогенетического лечения. Прежде всего следует обратить внимание на малейшие проявления нарушений чувствительности:
Наиболее уязвимой в случае периферических полиневропатий оказывается вибрационная чувствительность, степень изменения которой возможно выявить на ранней стадии пробой с камертоном.
Нарушение равновесия при ходьбе может быть отражением снижения глубокой чувствительности. На ранних стадиях заболеваний могут повреждаться вегетативные нервные волокна и возникающие вследствие этого:
Все эти проявления являются симптомами не отдельных заболеваний тех или иных органов и систем, а отражают повреждение вегетативных волокон:
Поэтому и лечение должно быть направлено именно на восстановление нервной ткани.
Все вышеперечисленные симптомы полиневропатий в совокупности значительно ухудшают самочувствие и качество жизни пациента, в некоторых случаях приводя к инвалидизации. Поэтому так важно начать лечение как можно в более ранние сроки.
На сегодняшний день лечение невропатии в основном симптоматическое — это значит устранение превалирующих симптомов, прежде всего боли, в сочетании с лечением основного заболевания, а также устранение провоцирующего фактора (коррекция уровня глюкозы при сахарном диабете, отказ от приема алкоголя).
Однако для нервной системы необходима и восстановительная терапия. Согласно международным стандартам на сегодняшний день восстанавливающим эффектом обладает альфа-липоевая (тиоктовая) кислота.
Эффективность липоевой кислоты обусловлена уникальными антиоксидантными свойствами и активным участием в энергетическом и дыхательном обменах. Существует много препаратов на основе тиоктовой кислоты, однако не все они одинаковы.
Оригинальным препаратом тиоктовой кислоты с современной формой быстрого высвобождения является Тиоктацид® БВ. Он восстанавливает:
Тем самым купируя нейропатический болевой синдром, вегетативные проявления невропатии. Данная форма не содержит:
и другие наполнители, что снижает риск аллергических реакций и осложнений и обеспечивает полноценное усвоение "чистой" тиоктовой кислоты.
Учитывая современные возможности медицины, не стоит пренебрегать профилактикой и ранней терапией невропатии, начиная с первых ее симптомов.
Нужно помнить, что болезнь всегда проще предотвратить, чем лечить.
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