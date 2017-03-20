Бизнес и медицина — две вещи несовместные

Какими правами обладает сегодня отечественный пациент? Какую ответственность несут перед ним врачи и медицинские чиновники? Защитит ли генпрокуратура здоровье людей? Какие тенденции в современном здравоохранении обнадеживают, а какие наиболее опасны? Какая система здравоохранения нужна России? Об этом в видеоэфире "Правды.Ру" рассказал президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский.

Права пациента: кто защитит от недобросовестного врача?

Проблемы современного здравоохранения

— По опросам ВЦИОМ, людей волнует рост цен на лекарства, нехватка медицинских работников, рост доли платной медицинской помощи, длительные сроки ожидания этой помощи и плохая организация и прием людей в поликлиниках. Причем этот набор не меняется несколько лет. Расскажите нам, пожалуйста, о болевых точках в здравоохранении. Совпадают ли со всем вышесказанным ваши наблюдения?

— Да, абсолютно совпадают. И я должен сказать, что впервые за время работы "Лиги защитников пациентов", которой вот-вот исполнится уже 17 лет, мы вместе с председателем комиссии по социальной политике Общественной палаты Вадимом Анатольевичем Слепаком направили в Генеральную прокуратуру очень интересный запрос. Он касается возможности реализации конституционного права на бесплатную медицинскую помощь.

Я и раньше писал обращения. Решение Общественного совета при Росздравнадзоре было еще десять лет назад.

Тогда даже президент Медведев вынужден был высказаться, что нельзя зарабатывать на том оборудовании, которое бесплатно поставили в рамках Национального проекта "Здоровье". Минздрав издал приказ, были проверки и т. д. Но ничего так и не произошло — рост платных услуг, по данным Счетной палаты, составляет 25 процентов в год.

Это взрыв. Получается, что людей, которые не получили бесплатной медицинской помощи, намного больше. Потому что платить могут примерно 20 процентов, остальные не могут платить. Тем не менее их выдавливают в систему платной помощи.

Я раньше искренне верил, что очереди в:

больницах

поликлиниках

от того, что не умеют управлять, теперь я совершенно ответственно могу сказать, что очереди создаются специально. Это основной способ выдавливания людей из бесплатной в платную систему здравоохранения.

Государственная система начала оказывать платную помощь, хотя в Конституции четко написано: оказываться гражданам помощь должна бесплатно за счет бюджетных и иных поступлений.

Фактически Конституция указала, что граждане опосредованно уже оплачивают помощь через:

бюджет

и страховые поступления

То есть получается вообще полный абсурд, граждане уже заплатили, а с них еще и в третий раз требуют, причем по полной стоимости.

Частная система залезла в ОМС, она паразитирует на недостатках, отсасывает деньги из бюджета. Чем система хуже, тем лучше частникам. Эти якобы страховщики таковыми не являются ни разу, потому что у них денег своих нет. Они — просто в государственной системе посредники. Они не несут абсолютно никакого риска, страховщиком является само государство.

Бизнес и медицина — две вещи несовместные

Они только делают вид, что что-то там страхуют. На самом деле, просто-напросто допущены к кормушке. Они блюдут свои интересы, чем играют против системы здравоохранения и, самое главное, против пациентов. Разве они будут пациента защищать — чтобы он дороже стоил, что ли?! С какого перепугу? Они не заинтересованы:

ни в увеличении объемов

ни в улучшении качества

потому что качество — дороже.

Чем хуже, тем лучше

— Да, получается парадоксальная ситуация: чем хуже медицина, которую так называемые страховщики якобы обеспечивают, тем им лучше…

— Совершенно верно. Для них — лучше, а для нас — наоборот.

То есть они разваливают медицину за наш же с вами счет. Всё! СССР был в медицине на вершине. Там были свои внутренние штуки, которые надо было отрегулировать, но стационарное звено после войны было очень сильно развито. А у нас стационарные лобби — академики — сели на стационар, так и сидят там до сих пор. Сложился перекос жуткий.

Вообще, медицина не сфера рынка, потому что у человека в этом случае нет свободы воли. Он не может не совершить эту сделку, здоровье не холодильник или одежда, которую можно выбрать, отложить покупку… Функция охраны здоровья — это обязанность государства, как:

охрана правопорядка

границ

безопасности и т. д.

— На ваше обращение в Генеральную прокуратуру какой-то ответ уже есть?

— Еще нет, мы только недавно обратились. Мы в какой-то степени рискуем, потому что если получим какую-нибудь отписку, то что им еще писать?… Поэтому, собственно, мы и предлагаем вынести представление в минздрав о принятии программы по выведению платных услуг из системы государственных учреждений.

— Возможно, прокуратура перешлет эту бумагу в тот же минздрав для рассмотрения, как у нас это обычно бывает. Это, конечно, очень важно и глобально. Быстро не решится этот вопрос в любом случае. Куда сейчас жаловаться, если отказывают в лечении и лекарствах? Есть ли смысл смысл оставлять жалобу в поликлинике или больнице?

— Всё может быть. Но первым делом нужно сразу же написать заявление главврачу о том, что ваши права нарушены. Задача — оставить след нарушения вашего права. Это очень важно. Потому что пока следа нет, никто и не пихнётся. Если вы след оставили, то главный врач прекрасно понимает, что следующее обращение будет в прокуратуру.

Итак, пока вы документ о нарушении права не написали, нет никакого доказательства, что ваши права нарушены. После появления такой бумаги, по нашей статистике, 90 процентов всех ситуаций разруливается.

Поэтому не стесняйтесь — когда это действительно важно, делайте это. Если бумага появилась, а ваше право продолжает нарушаться, то возникает ситуация, когда нужна уже правовая защита. То есть до этого вы пытались реализовать свое право, затем его уже нужно защищать, если оно так и не реализовано. Защитой прав занимаются правоохранительные органы.

Чем хуже медицина, которую так называемые страховщики якобы обеспечивают, тем им лучше

Полиция может применять нормы типа неоказания помощи, оставление в опасности (125-я статья УК), но это редкость. А прокуратура осуществляет надзор:

за выполнением законодательства

и, в частности, прав граждан.

Поэтому она может давать предписания разного рода. Другое дело — нужно решение суда. Семь лет назад нам удалось сдвинуть систему: прокуратура пошла в суды на стороне пациента. Уже не приходится больным самим по судам бегать. И они часто выигрывают суды.

У меня есть решение Верховного суда Республики Татарстан, которое просто больно читать. Пациент обратился в суд, потому что ему отказали в обеспечении дорогого лекарства. Суд первой инстанции постановил, что он прав, должно быть лекарство. Так минздрав подал апелляцию против пациента. Вообще дикая ситуация!

Мало того, что они судились год, так еще и после этого апелляцию подали, не согласились с очевидным решением. Верховный суд Татарстана подтверждает: да, должны быть лекарства. Ой, а пациент-то умер за это время. Уже состав уголовного преступления налицо. Верховный суд Татарстана установил обстоятельство, что должны были дать лекарства, но не дали. Так возбуждайте уголовное дело — чистая 293-я статья Уголовного кодекса.

Бесконечная реформа здравоохранения

— Реформа здравоохранения идет уже нескончаемо. Но до сих пор, видимо, никто не понимает, что это за реформа, в какую сторону?…

— Нет, всё достаточно просто и понятно. Первая ошибка, которая была допущена в середине 90-х годов:

вместе с либеральным правительством мы получили представление о том, что даже государство предоставляет услуги, государственные услуги — это нормально. Это бред, потому что государство — это властный орган, который тем и отличается, у него есть властные функции.

Если оно начинает торговать услугами, то всё - привет. ФАС в одно время сказал: а какая разница между нами и прачечной? У меня шок был. Раз нет разницы, то я лучше в прачечную схожу. Дешевле обойдется.

Государство, власть — это не рынок, нельзя это превращать в базар. Также нельзя торговать здоровьем, это уже вымогательство получается. Власть должна различать рыночную сферу и сферу государственного регулирования и функций государства.

Частная система залезла в ОМС, она паразитирует на недостатках, отсасывает деньги из бюджета

Говорят, что за всем этим нет экономики. Госпожа Матвиенко в свое время сказала, что здравоохранение — это черная дыра, которой сколько ни дай, всё мало.

На самом деле, просто нет понятийного ряда, никто об этом серьезно не думал, нет науки в отношении того, что здоровье является способностью осуществлять нормальную жизнедеятельность, в частности трудиться.

А без способности трудиться нет продукции, без труда нет вообще никакой экономики. Таким образом здоровье является основой экономики. Если нет здоровья, то и экономики нет.

— Каковы ваши предчувствия относительно нашей медицины и, соответственно, развития России в целом?

— Я зарекся делать прогнозы, но альтернативы нашей аналитики и предложениям просто нет. Сейчас это и Генеральная прокуратура сформулировала. Есть только абстрактные рассуждения о том, что бизнес в медицине — это здорово и классно, это всех нас спасет. Но в реальности мы понимаем, что ситуация ухудшается.

Находятся политические силы, которые начинают это всё потихоньку подхватывать. Круг наших сторонников расширяется, потому что всё больше людей начинают понимать, что нынешний путь в никуда. Системно надо всё менять. Когда произойдут изменения, я не знаю.

Но дело в том, что исторически это неизбежный процесс. От человека, который платит за себя, мы всё равно придем к государству, которое платит за человека и устанавливает правила. Можно еще лет двадцать метаться, но всё равно мы к этому придем.

Чем дольше мы к этому будем приходить, тем хуже и болезненней будет этот путь, причем не только для отдельных людей, но и для всего народа и государства. Так можно угробить здоровье всей страны и лишить ее исторической перспективы.

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