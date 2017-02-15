Сам себе психолог: как бороться со стрессом

Большинство из нас живет в крупных городах, где нам приходится бороться со стрессом каждый день. Мы очень тяжело переживаем горе, какие-то личные проблемы, драмы. Как в такой обстановке не сойти с ума, Pravda.Ru рассказал частнопрактикующий врач, разработчик уникального метода релаксации и достижения цели "Ключ", директор Центра борьбы со стрессом Хасай Алиев. Когда-то он придумал этот метод для космонавтов, потому что в небе к ним не приставишь психолога.

Новое понимание национальной идеи России

- Хасай Магомедович, вы автор книг о самопознании, самореализации, в том числе известной книги "Ключ к себе". В чем заключается ваш метод?

-Сейчас словами "ключ к себе" никого не удивишь, но моя книга с таким названием была первой, потому что сам метод я изобрел в Центре подготовки космонавтов еще в 1981 году для моделирования в земных условиях состояния невесомости.

В СССР вообще люди не знали о том, что человек может помочь себе сам. Считалось, что по всякому поводу: заболит ли у него голова, или он плохо спит, — он должен обратиться к врачу.

Не были известны методы, с помощью которых человек может управлять своим состоянием. Я помню, что в 1981 году аутотренинг был известен по книжкам, но это был немецкий метод, пришедший к нам из-за границы. Еще был известен гипноз. Но по гипнозу у нас и в России было много ученых:

Бехтерев

Платонов

А вот чтобы человек без гипнотизера и без удобной позы, как в аутотренинге, мог расслабиться - такого не было. В гипнозе есть многие преимущества. Человеку гипнотизер скажет: "Пой!", - и он поет. А тогда был еще Владимир Леонидович Райков, он внушал детям, например, что они гении, и дети начинали рисовать. И они чуть ли не шедевры рисовали!

Фото: Архив Pravda.Ru

Мне не нравилось то, что человек находится под внешним воздействием. Но то, что там открывались какие-то ресурсы, которые дремлют у человека в обычном состоянии, меня заинтересовало.

Аутотренинг же позволял человеку самому с собой работать, но силы воздействия на самого себя у него не было. И я тогда решил соединить преимущества того и другого, потому что я всю жизнь мечтал, чтобы человек стал свободным, без всякого гипнотизера, в том числе и свободным от стереотипов, что он может и чего не может.

Например, может ли человек перепрыгнуть высокий забор? Он вроде бы стоит перед забором, а не знает... Но если за ним злая собака побежит, он перепрыгнет. Почему?

Энергия отчаяния

Причина тому - и отчаяние, и то, что все другие беспокойства у него исчезли. Осталось только одно — прыгай или она тебе штаны порвет. И эта одна доминанта, которая закрыла все остальные сомнения, мобилизовала в человеке эти ресурсы, и он перепрыгнул.

Поэтому я тогда и решил создать такой метод, чтобы человек сам, без злой собаки, мог прыгать через высокий забор, настроившись на цель. А в нужный момент, наоборот, мог отдыхать. Тогда он сможет соображать лучше и творить лучше без всяких психологических барьеров и без всякого гипнотизера. И я создал метод "Ключ".

Меня пригласили в центр подготовки космонавтов в 1981 году и сказали: "Слушай, в космосе гипнотизера не будет, ты придумай что-нибудь такое, чтобы человек мог сам на себя влиять". А там были три проблемы:

невесомость моделирование невесомости в земных условиях проблема стресса и перегрузка

Метод "ключ" помогает человеку понять, чего он хочет на самом деле

Мне сказали: "Придумай метод, который мог бы помогать человеку моделировать состояние невесомости здесь, на Земле, чтобы он быстрее адаптировался в полете, чтобы он мог легче справляться с перегрузкой и стресс регулировать".

Я придумал метод, для того чтобы решать эти три задачи. Но сегодня это нужно каждому, потому что перегрузки и на работе бывают, не только в космосе. Потом я свой метод разрабатывал дальше, и от космических задач это перешло на мирные цели.

Я занимался распространением этой методики среди:

врачей, чтобы они могли обучать своих пациентов

психологов, наши вузы только стали их тогда массово выпускать. До этого не было такого.

Каждый достойный вуз выпускал психологов, а методов-то у них не было. Методы все были зарубежные, потому что российского или советского метода тогда еще не было, мой метод был первым.

Метод Карнеги

- Был метод Карнеги, который позволял каким-то образом подружиться с окружающими и создать хорошее отношение к себе в офисе. Ваш метод имеет к нему отношение?

Карнеги говорил о том, что критика никогда полезной не бывает. Найдите у собеседника или у человека, которым вы хотите управлять, его слабость, то есть его интерес, говорите на языке его интереса - и тогда вы завоюете друга. Он будет вас понимать, вы сблизитесь с ним в общем понимании вещей.

Он очень правильно говорил. Помогает ли ключ к себе раскрыть возможности человека для контактов? Да, даже, может быть, с проблемным собеседником. Этому учат психологи.

А мой метод психофизиологический, он психологически помогает снять лишнее напряжение, и тогда человек понимает, как найти контакт. Потому что пока у него хаос в голове, ему надо с человеком разговаривать, но он его не слышит.

Например, ко мне в Центр защиты от стресса приходят люди. Мы беседуем с женщиной, она все понимает, головой кивает, но потом ей дали прием один — "разгрузка". Она встала, сделала прием, села, а потом вдруг голову поднимает и говорит: "Ой, а у вас картины висят". А до этого как она могла их заметить, как она могла понимать то, что мы говорим, если она была занята своей бедой? Зашорена была, а сняла стресс - села и картины увидела. Я сказал: "Это я сам рисую". Она удивилась: "А как вы так можете сам рисовать? Вы же врач! Вы где учились?"

В том-то и дело, что я нигде не учился:

у меня десятки выставок

меня в книжках печатают

я членом Союза художников России стал давным-давно

А научился сам, потому что я снимал у себя стресс и могу слышать в этой какофонии мирового оркестра свою собственную внутреннюю музыку.

Метод "Ключ":

помогает человеку понять, чего он хочет на самом деле

позволяет перевести рутинную работу на ее автоматическое выполнение, чтобы мозг меньше уставал из-за несвойственной для него нагрузки

Потому что очень многим людям, к сожалению, сегодня приходится заниматься не тем, к чему их природа предназначила, нелюбимым делом. Метод "Ключ"

резко снижает напряженность

повышает адаптивность

позволяет человеку выполнять несвойственную для него работу с хорошим качеством.

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