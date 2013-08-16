Поцелуй больного голубя и умри!

Москвичи заметили странное поведение голубей. Они не реагируют на приближение, отказываются от еды, иногда начинают вертеться кругами. У мертвых птиц глаза покрыты пленкой. Блогеры выдвигают самые разные версии — от птичьих эпидемий до приближающегося апокалипсиса. Санитарные службы предполагают птичий грипп, сальмонеллез и болезнь Ньюкасла.

Кто у голубей главный?

Птичья эпидемия

Сначала о любимой теме — о конце света. Ближайшая дата возможного светопреставления — 23 августа, ее якобы предсказал Григорий Распутин. Тему о том, что массовая гибель птиц предшествует Апокалипсису, давно эксплуатирует кинематограф, основываясь на книге Откровений Иоанна Богослова, поэтому в подсознании человечества этот страх присутствует. Достаточно вспомнить двухгодичную панику по поводу гибели дроздов, галок в США и Швеции.

Но гораздо более реалистичен был представитель "Россельхознадзора" Алексей Алексеенко, который сообщил, что голуби в Москве гибнут от болезни Ньюкасла, которая может передаваться человеку, если брать птицу в руки.

Предполагаемой причиной птичьей эпидемии он назвал сильную жару, к которой голуби "очень чувствительны". Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц) или просто вертячка — вирусное заболевание, которое может привести к серьезным экологическим последствиям. Это заболевание было причиной эпидемий птиц:

на острове Ява(1926) в Англии (1927)

и Корее (1929).

В 1926–1940 годах почти все тяжелые случаи заболевания были обнаружены в морских портах в Индийском океане. Именно оттуда на кораблях вирус перекочевал в Европу и впервые был диагностирован в английском городе Ньюкасл.

Установлено также, что инфекция передается воздушными потоками, которые создает птица своим активным перемещением.

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В комитете ветеринарии Москвы, согласно сообщению "Интерфакса", 14 августа установили поражение:

желудочно-кишечного тракта

печени

погибших птиц, при этом был выделен возбудитель сальмонеллеза, а не болезни Ньюкасла. "Возбудители гриппа птиц и орнитоза (инфекция, которая может передаваться человеку) так же не выявлены", сообщили ветеринарные службы.

По их мнению, сальмонеллез не представляет опасности для людей при условии:

стандартных мер личной гигиены

и исключения непосредственного контакта с больной птицей.

Интересно, что агентство "РИА-Новости" передало совершено другую информацию.

Если же мертвую птицу нашли на балконе, его надо промыть дезинфицирующим средством

"К нам не поступало информации, что жители города Москвы беспокоятся по данному вопросу, заявила агентству в тот же день начальник отдела противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий столичного комитета ветеринарии Ирина Сафонова.

"Аналогичных обращений в комитет ветеринарии за последние месяцы не было, поэтому прокомментировать данную ситуацию в данный момент не представляется возможным", — сказала собеседница агентства.

Мнения специалистов

"Правда. Ру" обратилась в ветеринарную клинику Госпиталь птиц "Зеленый Попугай" с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Сальмонеллез может быть опасен для человека, болезнь Ньюкасла — нет", — сказала врач орнитолог-герпетолог Татьяна Кузнецова-Мандрыка.

"Но чтобы сальмонеллез передался, нужен непосредственный контакт. То есть вы должны:

птичку поцеловать

покормить изо рта

испачкать руки в помете

и потереть глаза.

Что-то в этом роде. Болезнь Ньюкасла приходит из Китая постоянно, просто в этом году она затронула чуть больше голубей". На вопрос, надо ли сердобольным гражданам приносить птиц в ветеринарную клинику на лечение, врач посоветовала особенно за них не переживать — "идет естественный отбор", но если кто-то желает, добро пожаловать в Госпиталь "Зеленый попугай", но брать голубя можно только в перчатках.

Единственная угроза существует для пернатых обитателей Московского зоопарка, там уже заволновались. "Голуби в зоопарк прилетают по собственной инициативе, — отметила сотрудник пресс-службы Московского зоопарка Наталья Истратова. — Зоопарк ничем сверху не огорожен, поэтому голуби как были в зоопарке, так и будут".

Накануне главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что не видит поводов для беспокойства из-за сообщений о массовой гибели голубей в Москве. Он подчеркнул, что голубь "в санитарном значении — это одна из самых неряшливых и глупых птиц".

Единственная угроза существует для пернатых обитателей Московского зоопарка

При этом Онищенко вообще не смог сказать, происходит ли в Москве массовая гибель голубей, сославшись на то, что это в компетенции других служб. Он призвал жителей столицы следить за тем, чтобы дети не играли с больными птицами. "Особенно нас в этом плане должны беспокоить детские площадки".

Если же мертвую птицу нашли на балконе, его надо промыть дезинфицирующим средством. Делать это нужно обязательно в резиновых перчатках, подчеркнул главный санитарный врач.

Голуби в городе действительно питаются в самых антисанитарных местах и являются переносчиками около 40 заболеваний. Кроме перечисленных — это:

хламидиоз

колибактериоз

листериоз

птичий туберкулез

паратиф

орнитоз

аспергиллез

криптококкоз

гистоплазмоз (грибок)

токсоплазмоз.

Подсчитано, что около 30 процентов городских голубей — больны. Голуби распространяют и паразитов, таких как:

вши

клещи

блохие и другие.

Проблемы со здоровьем у людей может вызвать контакт не только с живой или мертвой птицей, но и с пометом. Но еще раз повторяем, только при попадании всей этой гадости на слизистую.

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