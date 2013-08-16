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Автор Любовь Степушова

Поцелуй больного голубя и умри!

Здоровье » Здравоохранение

Москвичи заметили странное поведение голубей. Они не реагируют на приближение, отказываются от еды, иногда начинают вертеться кругами. У мертвых птиц глаза покрыты пленкой. Блогеры выдвигают самые разные версии — от птичьих эпидемий до приближающегося апокалипсиса. Санитарные службы предполагают птичий грипп, сальмонеллез и болезнь Ньюкасла.

Кто у голубей главный?

Птичья эпидемия

Сначала о любимой теме — о конце света. Ближайшая дата возможного светопреставления — 23 августа, ее якобы предсказал Григорий Распутин. Тему о том, что массовая гибель птиц предшествует Апокалипсису, давно эксплуатирует кинематограф, основываясь на книге Откровений Иоанна Богослова, поэтому в подсознании человечества этот страх присутствует. Достаточно вспомнить двухгодичную панику по поводу гибели дроздов, галок в США и Швеции.

Но гораздо более реалистичен был представитель "Россельхознадзора" Алексей Алексеенко, который сообщил, что голуби в Москве гибнут от болезни Ньюкасла, которая может передаваться человеку, если брать птицу в руки.

Предполагаемой причиной птичьей эпидемии он назвал сильную жару, к которой голуби "очень чувствительны". Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц) или просто вертячка — вирусное заболевание, которое может привести к серьезным экологическим последствиям. Это заболевание было причиной эпидемий птиц:

  • на острове Ява(1926) в Англии (1927)
  • и Корее (1929).

В 1926–1940 годах почти все тяжелые случаи заболевания были обнаружены в морских портах в Индийском океане. Именно оттуда на кораблях вирус перекочевал в Европу и впервые был диагностирован в английском городе Ньюкасл.

Установлено также, что инфекция передается воздушными потоками, которые создает птица своим активным перемещением.

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В комитете ветеринарии Москвы, согласно сообщению "Интерфакса", 14 августа установили поражение:

  • желудочно-кишечного тракта
  • печени

погибших птиц, при этом был выделен возбудитель сальмонеллеза, а не болезни Ньюкасла. "Возбудители гриппа птиц и орнитоза (инфекция, которая может передаваться человеку) так же не выявлены", сообщили ветеринарные службы.

По их мнению, сальмонеллез не представляет опасности для людей при условии:

  • стандартных мер личной гигиены
  • и исключения непосредственного контакта с больной птицей.

Интересно, что агентство "РИА-Новости" передало совершено другую информацию.

Поцелуй больного голубя и умри!. голубь
Если же мертвую птицу нашли на балконе, его надо промыть дезинфицирующим средством

"К нам не поступало информации, что жители города Москвы беспокоятся по данному вопросу, заявила агентству в тот же день начальник отдела противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий столичного комитета ветеринарии Ирина Сафонова.

"Аналогичных обращений в комитет ветеринарии за последние месяцы не было, поэтому прокомментировать данную ситуацию в данный момент не представляется возможным", — сказала собеседница агентства.

Мнения специалистов

"Правда. Ру" обратилась в ветеринарную клинику Госпиталь птиц "Зеленый Попугай" с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Сальмонеллез может быть опасен для человека, болезнь Ньюкасла — нет", — сказала врач орнитолог-герпетолог Татьяна Кузнецова-Мандрыка.

"Но чтобы сальмонеллез передался, нужен непосредственный контакт. То есть вы должны:

  • птичку поцеловать
  • покормить изо рта
  • испачкать руки в помете
  • и потереть глаза.

Что-то в этом роде. Болезнь Ньюкасла приходит из Китая постоянно, просто в этом году она затронула чуть больше голубей". На вопрос, надо ли сердобольным гражданам приносить птиц в ветеринарную клинику на лечение, врач посоветовала особенно за них не переживать — "идет естественный отбор", но если кто-то желает, добро пожаловать в Госпиталь "Зеленый попугай", но брать голубя можно только в перчатках.

Единственная угроза существует для пернатых обитателей Московского зоопарка, там уже заволновались. "Голуби в зоопарк прилетают по собственной инициативе, — отметила сотрудник пресс-службы Московского зоопарка Наталья Истратова. — Зоопарк ничем сверху не огорожен, поэтому голуби как были в зоопарке, так и будут".

Накануне главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что не видит поводов для беспокойства из-за сообщений о массовой гибели голубей в Москве. Он подчеркнул, что голубь "в санитарном значении — это одна из самых неряшливых и глупых птиц".

Поцелуй больного голубя и умри!. голуби мира
Единственная угроза существует для пернатых обитателей Московского зоопарка

При этом Онищенко вообще не смог сказать, происходит ли в Москве массовая гибель голубей, сославшись на то, что это в компетенции других служб. Он призвал жителей столицы следить за тем, чтобы дети не играли с больными птицами. "Особенно нас в этом плане должны беспокоить детские площадки".

Если же мертвую птицу нашли на балконе, его надо промыть дезинфицирующим средством. Делать это нужно обязательно в резиновых перчатках, подчеркнул главный санитарный врач.

Голуби в городе действительно питаются в самых антисанитарных местах и являются переносчиками около 40 заболеваний. Кроме перечисленных — это:

  • хламидиоз
  • колибактериоз
  • листериоз
  • птичий туберкулез
  • паратиф
  • орнитоз
  • аспергиллез
  • криптококкоз
  • гистоплазмоз (грибок)
  • токсоплазмоз.

Подсчитано, что около 30 процентов городских голубей — больны. Голуби распространяют и паразитов, таких как:

  • вши
  • клещи
  • блохие и другие.

Проблемы со здоровьем у людей может вызвать контакт не только с живой или мертвой птицей, но и с пометом. Но еще раз повторяем, только при попадании всей этой гадости на слизистую.

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Темы болезни птиц сальмонеллез болезнь ньюкасла санитарный контроль комитет здравоохранения птичий грипп. ветеринарные службы
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