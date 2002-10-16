Боли в области печени: почему они возникают?

Заболевания печени называют «второй эпидемией нашего века». Различные патологии данного органа занимают одно из первых мест по распространенности, а среди наиболее частых причин смертности — пятое место. Именно поэтому при появлении болей в области печени следует обратить на них особенное внимание, ведь эта железа дает о себе знать только в самых серьезных случаях.

Почему «болит» печень

Печень — самая крупная железа в организме человека, которая выполняет более 70 функций. Она располагается в правом подреберье под диафрагмой. Структурно-функциональной единицей печени является так называемая печеночная долька — шестигранник, через середину которого проходит центральная вена. От центра к периферии расходятся печеночные пластинки, состоящие из гепатоцитов — печеночных клеток. Через каждую дольку проходят кровеносные и желчные капилляры.

Примерный вес печени — 1,5 кг, размер — 26–30 см справа налево, спереди назад — до 22 см. Орган находится в специальной капсуле, которая представляет собой двухслойную оболочку. Первый слой — серозный, второй — фиброзный. Фиброзная капсула проникает внутрь органа, образуя каркас, в ячейках которого находятся печеночные дольки.

Когда мы говорим о «болях» в печени, следует понимать, что этот орган сам по себе болеть не может из-за отсутствия нервных окончаний, так называемых точек боли. Болевые или неприятные ощущения появляются при увеличении железы и растяжении капсулы. Если печень «болит», значит — она значительно увеличена, и следует как можно скорее обратиться к врачу. Большинство россиян не склонны серьезно относится к «болям» в печени, что является большой ошибкой.

Данный орган играет крайне важную роль во многих обменных процессах организма, и гибель печеночных клеток неизменно приводит к очень тяжелым последствиям и заболеваниям. Несмотря на то, что печень имеет очень высокую способность к регенерации, хронический патологический процесс в какой-то момент становится необратимым, а значит, неизлечимым. Поэтому профилактика заболеваний данного органа является крайне важной.

Основные функции печени

Нейтрализация и удаление образованных в организме и попавших извне токсичных веществ.

Синтез различных биологически активных веществ.

Производство глюкозы, синтез некоторых гормонов и ферментов.

Накопление и хранение «про запас» различных веществ — гликогена, витаминов, катионов металлов.

Депонирование крови — в печени может содержаться до 400 граммов «запасной» крови.

Участие в белковом и липидном (жировом) обмене, синтезе холестерина, желчных кислот и желчного пигмента билирубина.

Липидный обмен — процесс расщепления, транспортировки и обмена липидов, состоящих из спиртов и жирных кислот. Сложные липиды — фосфолипиды — состоят из высших жирных кислот и остатка фосфорной кислоты. Доминирующее действующее вещество фосфолипидов — фосфатидилхолин, участвует в защите клеточных мембран.

Симптомы и причины заболеваний печени

Итак, если у вас «болит» печень, стоит обратить внимание на наличие других симптомов, свидетельствующих о патологии данного органа. На начальных стадиях заболевания они никак себя не проявляют и долгое время могут вовсе отсутствовать. В некоторых случаях возникают неспецифические признаки, свойственные самым разным патологическим процессам в организме.

Например, пациент может испытывать общее чувство слабости, повышенной утомляемости. Возникают нарушения сна, апатия и депрессия, повышается раздражительность. Это связано с увеличением уровня интоксикации организма — печень перестает в полной мере выполнять свою функцию «универсального фильтра», в результате чего страдают все без исключения органы и нервная система.

Кроме того, могут наблюдаться субфебрильная температура (37–38 градусов) с периодическими лихорадочными состояниями, возникать

суставно-мышечные боли,

кожный зуд,

изменения вкуса,

снижение аппетита,

легкая тошнота,

плохая переносимость жирной пищи,

нарушения стула,

головные боли и головокружение,

чувство тяжести и дискомфорта в животе.

На более поздних стадиях могут появляться

тянущие и тупые боли в области печени,

пожелтение кожных покровов и белков глаз (желтуха),

существенное изменение массы тела (резкое похудение или набор веса),

высыпания на коже.

Повышенный холестерин и стул жирной консистенции могут свидетельствовать о нарушении липидного обмена.

О крайне серьезном патологическом состоянии печени говорят такие симптомы, как

увеличение селезенки,

варикозное расширение вен пищевода и желудка,

асцит (накопление жидкости в брюшной полости),

печеночная энцефалопатия ,

потеря волосяного покрова.

Причины появления болей в печени

Хроническая интоксикация, вызванная приемом алкоголя, лекарственных средств или отравлением химическими веществами (растительного, животного или технологического происхождения).

Вирусные, бактериальные и паразитарные инфекции.

Опухолевые процессы.

Заболевания органов пищеварения, аутоиммунные заболевания, генетические патологии.

Согласно данным ВОЗ, около 40% россиян подвержены риску алкогольного поражения печени, 27% — имеют неалкогольную жировую болезнь печени. Хроническим гепатитом С больны около 5 000 000 наших соотечественников. В разных странах алкогольный цирроз составляет от 20 до 95% от всех заболеваний печени, вирусные инфекции (гепатиты) — 10–40%. Всего порядка 170 млн человек в мире страдают гепатитом С, вдвое больше — гепатитом B.

Что делать, если «болит» печень?

При возникновении болей в области печени необходимо безотлагательно обратиться в врачу-гепатологу или гастроэнтерологу. После физикального осмотра и сбора анамнеза, специалист может направить вас на клинические, биохимические и серологические исследования крови, кала и мочи, а также назначить прохождение УЗИ печени и желчевыводящих путей. Необходимо будет исключить или подтвердить наличие вирусного или механического гепатита, жировой дистрофии печени, других функциональных расстройств печени и желчного пузыря.

Постоянное наблюдение у гастроэнтеролога и гепатолога необходимо всем лицам, регулярно употребляющим алкоголь, страдающим ожирением и сахарным диабетом.

Лекарственные препараты

Независимо от причин возникновения болей в печени врачи часто назначают прием так называемых гепатопротекторных препаратов, направленных на восстановление функций печени и защиту от повреждений гепатоцитов — клеток печени. На данный момент в России зарегистрировано около 700 лекарственных средств данной категории. Все гепатопротекторы состоят из тех или иных комбинаций действующих веществ из 16 групп. Рассмотрим основные действующие вещества гепатопротекторов:

Фосфолипиды являются строительным материалом клеточных мембран, участвуют в «растворении» «вредного» холестерина, снабжают организм фосфорной кислотой. Таким образом, препараты на основе фосфолипидов восстанавливают структуру печеночных клеток, предотвращают образование соединительной ткани (фиброз), помогают нормализовать белковый и липидный обмены.

являются строительным материалом клеточных мембран, участвуют в «растворении» «вредного» холестерина, снабжают организм фосфорной кислотой. Таким образом, препараты на основе фосфолипидов восстанавливают структуру печеночных клеток, предотвращают образование соединительной ткани (фиброз), помогают нормализовать белковый и липидный обмены. Глицирризиновая кислота — природное вещество, входящее в состав корня солодки. Данный компонент обладает антифибротическим, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Эффективность глицирризиновой кислоты была показана в ходе 54 клинических исследований, проводившихся на разных категориях пациентов, в том числе больных неалкогольной и алкогольной болезнью печени. В результате исследований профиль безопасности глицирризиновой кислоты был оценен как благоприятный, что позволило включить ее в рекомендации Азиатско-Тихоокеанской ассоциации по изучению печени (APASL). Препараты, сочетающие в себе фосфолипиды и глицирризиновую кислоту, оказывают двойной положительный эффект на работу печени.

— природное вещество, входящее в состав корня солодки. Данный компонент обладает антифибротическим, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Эффективность глицирризиновой кислоты была показана в ходе 54 клинических исследований, проводившихся на разных категориях пациентов, в том числе больных неалкогольной и алкогольной болезнью печени. В результате исследований профиль безопасности глицирризиновой кислоты был оценен как благоприятный, что позволило включить ее в рекомендации Азиатско-Тихоокеанской ассоциации по изучению печени (APASL). Препараты, сочетающие в себе фосфолипиды и глицирризиновую кислоту, оказывают двойной положительный эффект на работу печени. Отдельные группы препаратов составляют гепатопротекторы на основе аминокислот: метионина, адеметионина и орнитина, а также витаминов группы B, C, E и липоевой кислоты. Липоевая, или тиоктовая, кислота — это витаминоподобное вещество, обладающее антиоксидантными свойствами, близкими к действию витаминов группы B. Данные типы гепатопротекторов способствуют снижению концентрации глюкозы в крови, увеличению гликогена в печени, регулируют липидный и углеводный обмены, улучшают функции печени, уменьшают разрушающее влияние токсинов на гепатоциты.

Диета при болезнях печени

При болях в области печени любой этиологии назначается так называемая диета № 5 (или более жесткая — № 5а), целью которой является снижение нагрузки на данный орган. Рекомендуется регулярный прием пищи небольшими порциями 5–6 раз в день, рацион должен быть полноценным и сбалансированным. В день необходимо выпивать не менее 1,5 литров воды. Сладкие газированные напитки, крепкий чай и кофе необходимо исключить.

Следует ограничить употребление любых продуктов, содержащих консерванты и другие вредные химические добавки. Необходимо отказаться от

жареного,

соленого,

маринованного,

копченого.

Пища должна быть вареной, приготовленной на пару или в духовом шкафу. Из рациона следует исключить

жиры животного происхождения (жирное мясо и мясные бульоны)

и кондитерские жиры (в особенности, маргарин).

Запрещены к употреблению

жирные молочные продукты (более 6% жирности),

шоколад,

мороженое,

кондитерские изделия.

Также не рекомендуется употреблять следующие виды овощей:

бобовые,

редька,

шпинат,

редис,

щавель,

чеснок,

лук,

кислые фрукты и ягоды.

Фитотерапия

Народная медицина и фитотерапия предлагают множество средств для так называемого «очищения» печени и восстановления ее функций. Среди самых известных средств —

расторопша,

цикорий,

настой чистотела или календулы.

Эти лекарственные растения продаются в аптеках без рецепта врача. Однако это не значит, что они являются абсолютно безопасными и окажут исключительно положительное действие на организм.

Данные средства можно применять только после консультации с врачом, особенно при тяжелых поражениях печени. Фитотерапия относится скорее к профилактике, чем к лечению, и она ни в коем случае не заменяет врачебных мер, а при неправильном применении может оказать негативное влияние не только на печень, но и на другие органы.

Образ жизни

При болях в области печени обязательным условием является изменение образа жизни. В частности, необходимо отказаться от любых вредных привычек:

курения,

приема алкоголя,

фастфуда, полуфабрикатов.

При наличии неблагоприятных экологических факторов рекомендован частый отдых на свежем воздухе, санаторно-курортное лечение, отказ от работы на вредных производствах, умеренная физическая активность. Особенно важным является соблюдение правильного распорядка дня: глубокий сон — лучшее лекарство. Занятия аутотренингом и медитацией не будут лишними, поскольку серьезную угрозу для печени создают стрессы и эмоциональные перегрузки.

Как видно из нашего обзора, в основе современной лекарственной терапии часто лежат вещества природного происхождения —

витамины,

аминокислоты,

глицирризиновая и липоевая кислота и т.д.

Однако ими можно пользоваться, если их предлагает конвенциональная медицина, которая всегда опирается на доказательные методы и не предлагает в качестве лечебных средств непроверенные препараты. То же можно сказать и про диеты: существует только один свод законов правильного питания — это научно-обоснованная диета № 5, разработанная для людей с нарушениями в работе печени. Никакие другие новомодные диеты, как и советы «бабушки », слепо взятые из Интернета, применять нельзя!

Пе́чень (лат. hepar, др.-греч. ἧπαρ) — жизненно важная железа внешней секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных. (Википедия)

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