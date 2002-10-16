Заболевания печени называют «второй эпидемией нашего века». Различные патологии данного органа занимают одно из первых мест по распространенности, а среди наиболее частых причин смертности — пятое место. Именно поэтому при появлении болей в области печени следует обратить на них особенное внимание, ведь эта железа дает о себе знать только в самых серьезных случаях.
Печень — самая крупная железа в организме человека, которая выполняет более 70 функций. Она располагается в правом подреберье под диафрагмой. Структурно-функциональной единицей печени является так называемая печеночная долька — шестигранник, через середину которого проходит центральная вена. От центра к периферии расходятся печеночные пластинки, состоящие из гепатоцитов — печеночных клеток. Через каждую дольку проходят кровеносные и желчные капилляры.
Примерный вес печени — 1,5 кг, размер — 26–30 см справа налево, спереди назад — до 22 см. Орган находится в специальной капсуле, которая представляет собой двухслойную оболочку. Первый слой — серозный, второй — фиброзный. Фиброзная капсула проникает внутрь органа, образуя каркас, в ячейках которого находятся печеночные дольки.
Когда мы говорим о «болях» в печени, следует понимать, что этот орган сам по себе болеть не может из-за отсутствия нервных окончаний, так называемых точек боли. Болевые или неприятные ощущения появляются при увеличении железы и растяжении капсулы. Если печень «болит», значит — она значительно увеличена, и следует как можно скорее обратиться к врачу. Большинство россиян не склонны серьезно относится к «болям» в печени, что является большой ошибкой.
Данный орган играет крайне важную роль во многих обменных процессах организма, и гибель печеночных клеток неизменно приводит к очень тяжелым последствиям и заболеваниям. Несмотря на то, что печень имеет очень высокую способность к регенерации, хронический патологический процесс в какой-то момент становится необратимым, а значит, неизлечимым. Поэтому профилактика заболеваний данного органа является крайне важной.
Липидный обмен — процесс расщепления, транспортировки и обмена липидов, состоящих из спиртов и жирных кислот. Сложные липиды — фосфолипиды — состоят из высших жирных кислот и остатка фосфорной кислоты. Доминирующее действующее вещество фосфолипидов — фосфатидилхолин, участвует в защите клеточных мембран.
Итак, если у вас «болит» печень, стоит обратить внимание на наличие других симптомов, свидетельствующих о патологии данного органа. На начальных стадиях заболевания они никак себя не проявляют и долгое время могут вовсе отсутствовать. В некоторых случаях возникают неспецифические признаки, свойственные самым разным патологическим процессам в организме.
Например, пациент может испытывать общее чувство слабости, повышенной утомляемости. Возникают нарушения сна, апатия и депрессия, повышается раздражительность. Это связано с увеличением уровня интоксикации организма — печень перестает в полной мере выполнять свою функцию «универсального фильтра», в результате чего страдают все без исключения органы и нервная система.
Кроме того, могут наблюдаться субфебрильная температура (37–38 градусов) с периодическими лихорадочными состояниями, возникать
На более поздних стадиях могут появляться
Повышенный холестерин и стул жирной консистенции могут свидетельствовать о нарушении липидного обмена.
О крайне серьезном патологическом состоянии печени говорят такие симптомы, как
Хроническая интоксикация, вызванная приемом алкоголя, лекарственных средств или отравлением химическими веществами (растительного, животного или технологического происхождения).
Согласно данным ВОЗ, около 40% россиян подвержены риску алкогольного поражения печени, 27% — имеют неалкогольную жировую болезнь печени. Хроническим гепатитом С больны около 5 000 000 наших соотечественников. В разных странах алкогольный цирроз составляет от 20 до 95% от всех заболеваний печени, вирусные инфекции (гепатиты) — 10–40%. Всего порядка 170 млн человек в мире страдают гепатитом С, вдвое больше — гепатитом B.
При возникновении болей в области печени необходимо безотлагательно обратиться в врачу-гепатологу или гастроэнтерологу. После физикального осмотра и сбора анамнеза, специалист может направить вас на клинические, биохимические и серологические исследования крови, кала и мочи, а также назначить прохождение УЗИ печени и желчевыводящих путей. Необходимо будет исключить или подтвердить наличие вирусного или механического гепатита, жировой дистрофии печени, других функциональных расстройств печени и желчного пузыря.
Постоянное наблюдение у гастроэнтеролога и гепатолога необходимо всем лицам, регулярно употребляющим алкоголь, страдающим ожирением и сахарным диабетом.
Независимо от причин возникновения болей в печени врачи часто назначают прием так называемых гепатопротекторных препаратов, направленных на восстановление функций печени и защиту от повреждений гепатоцитов — клеток печени. На данный момент в России зарегистрировано около 700 лекарственных средств данной категории. Все гепатопротекторы состоят из тех или иных комбинаций действующих веществ из 16 групп. Рассмотрим основные действующие вещества гепатопротекторов:
При болях в области печени любой этиологии назначается так называемая диета № 5 (или более жесткая — № 5а), целью которой является снижение нагрузки на данный орган. Рекомендуется регулярный прием пищи небольшими порциями 5–6 раз в день, рацион должен быть полноценным и сбалансированным. В день необходимо выпивать не менее 1,5 литров воды. Сладкие газированные напитки, крепкий чай и кофе необходимо исключить.
Следует ограничить употребление любых продуктов, содержащих консерванты и другие вредные химические добавки. Необходимо отказаться от
Пища должна быть вареной, приготовленной на пару или в духовом шкафу. Из рациона следует исключить
Запрещены к употреблению
Также не рекомендуется употреблять следующие виды овощей:
Народная медицина и фитотерапия предлагают множество средств для так называемого «очищения» печени и восстановления ее функций. Среди самых известных средств —
Эти лекарственные растения продаются в аптеках без рецепта врача. Однако это не значит, что они являются абсолютно безопасными и окажут исключительно положительное действие на организм.
Данные средства можно применять только после консультации с врачом, особенно при тяжелых поражениях печени. Фитотерапия относится скорее к профилактике, чем к лечению, и она ни в коем случае не заменяет врачебных мер, а при неправильном применении может оказать негативное влияние не только на печень, но и на другие органы.
При болях в области печени обязательным условием является изменение образа жизни. В частности, необходимо отказаться от любых вредных привычек:
При наличии неблагоприятных экологических факторов рекомендован частый отдых на свежем воздухе, санаторно-курортное лечение, отказ от работы на вредных производствах, умеренная физическая активность. Особенно важным является соблюдение правильного распорядка дня: глубокий сон — лучшее лекарство. Занятия аутотренингом и медитацией не будут лишними, поскольку серьезную угрозу для печени создают стрессы и эмоциональные перегрузки.
Как видно из нашего обзора, в основе современной лекарственной терапии часто лежат вещества природного происхождения —
Однако ими можно пользоваться, если их предлагает конвенциональная медицина, которая всегда опирается на доказательные методы и не предлагает в качестве лечебных средств непроверенные препараты. То же можно сказать и про диеты: существует только один свод законов правильного питания — это научно-обоснованная диета № 5, разработанная для людей с нарушениями в работе печени. Никакие другие новомодные диеты, как и советы «бабушки », слепо взятые из Интернета, применять нельзя!
Пе́чень (лат. hepar, др.-греч. ἧπαρ) — жизненно важная железа внешней секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных. (Википедия)
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