Как спрятать отцветшие эфемероиды? Будет красиво

Нежные весенние полутона, хрупкость и свежесть, акварельная чистота. Это распускаются первые весенние цветы, эфемероиды. Откуда произошло это нежное романтическое название, сколько сортов эфемероидов насчитывают ботаники, где на участке лучше всего посадить галантус? Об этих нежнейших цветах в интервью Pravda.Ru рассказывает теле- и радиоведущий, фермер и специалист по эфемероидам Вячеслав Хондырев.

Фото: www.flickr.com by Тим Грин is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.