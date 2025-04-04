В Индии назвали инженерным чудом российские реакторы для ледоколов

3:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние годы интерес к Арктике существенно возрос на фоне растущего глобального спроса на природные ресурсы. В этом суровом регионе сосредоточены значительные запасы нефти, газа, редкоземельных металлов и других стратегически важных ресурсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ледокол

Однако освоение Арктики сопряжено с рядом серьёзных вызовов: экстремальные климатические условия, нестабильная ледовая обстановка, удалённость от развитой инфраструктуры и необходимость высокотехнологичных решений требуют значительных финансовых и инженерных вложений.

В условиях санкционного давления Россия продолжает активно развивать инфраструктуру в Арктике, делая ставку на инновационные технологии, в частности — на компактные ядерные реакторы нового поколения.

Как отмечает индийское издание Sustainability Times, одним из ключевых проектов в этом направлении стало создание ядерных реакторов типа РИТМ-200, разработанных государственной корпорацией "Росатом". Эти реакторы предназначены для оснащения ледокольного флота, обеспечивающего круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, говорится в материале (перевод издания АБН24).

По сравнению с предыдущими моделями, реакторы этого типа почти в полтора раза компактнее, при этом они обеспечивают большую энергетическую эффективность. Конструкция реактора предусматривает повышенную безопасность, длительный срок службы и возможность автономной работы в условиях низких температур, что особенно важно для Арктики.

Развитие атомного ледокольного флота тесно связано с реализацией долгосрочной стратегии России по развитию Северного морского пути. Этот маршрут, пролегающий вдоль арктического побережья России, значительно сокращает расстояние между Европой и Азией — до 40 процентов по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

В условиях увеличения международной торговли и перегрузки традиционных логистических путей СМП становится всё более актуальной транспортной артерией.

В 2024 году объёмы перевозок по Севморпути достигли рекордных 37,9 миллиона тонн. Российское правительство планирует увеличить этот показатель до 80 миллионов тонн к 2030 году, что потребует дальнейшего расширения ледокольного флота, строительства портовой и навигационной инфраструктуры, а также обеспечения надёжной энергетической базы, в том числе за счёт применения малых модульных ядерных реакторов.

Таким образом, Арктика становится ареной технологической гонки, где Россия стремится закрепить лидерство с опорой на передовые разработки в области атомной энергетики. РИТМ-200 — один из важнейших элементов этой стратегии, демонстрирующий возможности страны в условиях геополитических вызовов.