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Песков о новых пошлинах США: мировую экономику трясёт

1:08
Правда ТВ

Мировая экономика лихорадит от новых пошлин США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, международные рынки реагируют эмоционально, уровень турбулентности высок.

Он подчеркнул: Россия не попала в список стран, на которые распространяются пошлины. Торговля с США у нас и так почти не ведётся. Но последствия всё равно могут затронуть и российскую экономику.

Песков отметил, что правительство внимательно следит за ситуацией и предпринимает меры, чтобы минимизировать возможный ущерб. По его словам, экономика России остаётся прочной, но в условиях нестабильности потребуются дополнительные усилия.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых "взаимных" пошлин на импорт. Минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны она будет откалибрована. Для Евросоюза, например, тариф достигнет 20%.

По словам Трампа, эти меры — шаг к "экономической независимости" США и способ заработать деньги для выплаты госдолга.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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