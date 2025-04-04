Ханна раскрыла, как преодолела трудности в отношениях с продюсером Пашу: уходила и плакала

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) в интервью для YouTube-канала Кристины Егиазаровой раскрыла детали непростого старта отношений с продюсером Пашу (Павел Курьянов), совладельцем лейбла Black Star.

Артистка призналась, что совмещение романтических и рабочих аспектов стало для пары серьёзным вызовом. На момент их знакомства в 2010 году, когда будущая звезда участвовала в конкурсе Miss Kemer International в Турции, а Паша отдыхал в стране, Ханна только начинала музыкальный путь.

Профессиональные замечания продюсера, ставшего в 2015-м её супругом, она поначалу воспринимала эмоционально.

"Я привыкла быть сама себе руководителем, а тут появился человек с большим авторитетом. Его критика, уместная в работе, ранила меня как партнёршу — уходила и плакала", — поделилась исполнительница.

Со временем пара нашла баланс, чему, по словам Ханны, способствовал откровенный разговор, инициированный мужем. Сегодня супруги воспитывают двух дочерей — шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу, — а артистка благодарна Паше за поддержку в разделении ролей.

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