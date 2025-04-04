Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ханна раскрыла, как преодолела трудности в отношениях с продюсером Пашу: уходила и плакала

1:16
Правда ТВ

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) в интервью для YouTube-канала Кристины Егиазаровой раскрыла детали непростого старта отношений с продюсером Пашу (Павел Курьянов), совладельцем лейбла Black Star.

Артистка призналась, что совмещение романтических и рабочих аспектов стало для пары серьёзным вызовом. На момент их знакомства в 2010 году, когда будущая звезда участвовала в конкурсе Miss Kemer International в Турции, а Паша отдыхал в стране, Ханна только начинала музыкальный путь.

Профессиональные замечания продюсера, ставшего в 2015-м её супругом, она поначалу воспринимала эмоционально.

"Я привыкла быть сама себе руководителем, а тут появился человек с большим авторитетом. Его критика, уместная в работе, ранила меня как партнёршу — уходила и плакала", — поделилась исполнительница.

Со временем пара нашла баланс, чему, по словам Ханны, способствовал откровенный разговор, инициированный мужем. Сегодня супруги воспитывают двух дочерей — шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу, — а артистка благодарна Паше за поддержку в разделении ролей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.