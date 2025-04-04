Константин Хабенский раскрыл загадку своего участия в Ночном дозоре: неожиданное признание артиста

1:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Народный артист РФ Константин Хабенский объяснил, почему согласился сыграть роль в фильме "Ночной дозор" — проекте, который в 2000-х стал прорывом в жанре городского фэнтези.

Именно роль Антона Городецкого принесла актёру всероссийскую славу, хотя изначально многие коллеги восприняли сценарий скептически.

"После проб часть артистов заявила: "В этом абсурде участвовать не станем". А меня, наоборот, зацепило — я никогда не сталкивался с подобным форматом", — признался Хабенский в разговоре с KP. RU.

Создание фильма по роману Сергея Лукьяненко сопровождалось трудностями: скромный бюджет не позволял реализовать масштабные спецэффекты, а первоначальная идея сериала трансформировалась в полный метр.

Режиссёр Тимур Бекмамбетов и команда сделали ставку на образ "случайного героя", символизирующего сопротивление хаосу. Им приходилось импровизировать и искать способы визуализировать магию без дорогой графики. Хабенский заверил, что это был вызов, но он заряжал энергией.

Хабенский подчеркнул, что не жалеет о выборе: работа над "Дозором" помогла ему пересмотреть профессиональные шаблоны. Постоянные вопросы Бекмамбетова заставляли искать нестандартные актёрские решения, что стало ценным опытом.

Напомним, что экранизация 2004 года не только собрала рекордную кассу, но и задала тренд на фантастические блокбастеры в российском кино.

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