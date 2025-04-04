107 украинских дронов сбиты за ночь

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сегодня ночью российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России.

С 9 вечера до 5 утра над 11 регионами сбито 107 украинских дронов. Особенно много — в Курской и Орловской областях. Там ПВО уничтожила 34 и 30 беспилотников соответственно.

В Липецкой области сбито 18 дронов, в Калужской — 7. В Ростовской области и над Чёрным морем — по 4. В Тамбовской и Московской областях — по 3. В Брянской — 2. Над Воронежской и Тульской — по одному.

Накануне вечером Минобороны сообщило, что только за 55 минут ПВО сбила 17 дронов над Курской областью.

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