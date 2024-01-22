Микрозелень дома: очень простыми способами выращивания поделилась эксперт

Специалист рассказала, как вырастить микрозелень в домашних условиях

Микрозелень — молодые побеги гороха, редиса, руколы, кресс-салата, щавеля, базилика и других овощей и трав. Преимущество в том, что микрозелень находится в активной стадии вегетации, поэтому в побегах больше полезных веществ, чем в зрелых растениях и овощах. Микрозелень добавляют в салаты, измельчают в смузи и коктейли.

Фото: "Spinach" by Victor Radziun is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Высота микрозелени от 5 до 15 сантиметров, поэтому устроить мини-огород можно в любом подходящем месте — например, на подоконнике в квартире. Обычно при выращивании микрозелени полностью отказываются от химии и удобрений, чтобы домашний урожай был по-настоящему органическим.

О правилах выращивания микрозелени дома Pravda.Ru рассказала менеджер отдела "Сад" гипермаркета "Леруа Мерлен Пушкино" Вера Кошутина.

Выращивание микрозелени дома

Набор для выращивания

Специальный набор создаёт оптимальную среду для проращивания семян и развития побегов. В него входит всё необходимое: контейнер-проращиватель с субстратом, бокс-резервуар для сбора излишков воды. Обычно в набор включают и пакетик с семенами наиболее популярных культур.

Субстрат — это коврик из питательных веществ для проращивания семян. Один из лучших составов субстрата — смесь торфяного мха и цеолита (группы питательных минеральных веществ). Вместо торфяных ковриков некоторые производители рекомендуют коврики из льна.

Если у вас уже есть резервуар, субстрат можно заменить универсальным биогрунтом. При выборе стоит удостовериться, что производитель рекомендует грунт для выращивания микрозелени. Лучше выбрать почвогрунт для домашних растений с кислотностью 5,5-6,5 рН и с содержанием органики не менее 70%.

В состав такого грунта входят:

торф,

известняк,

озерный сапропель, —

что позволяет сбалансировать концентрацию

азота,

калия

и фосфора.

В резервуар для проращивания необходимо насыпать слой грунта толщиной пять сантиметров. Утрамбовывать грунт не нужно.

Есть ещё один вариант набора — специальный лоток со вставкой-ситом для выращивания растений на гидропонике. Этот метод не требует использования субстрата или грунта. Семена насыпают во вставку-сито и опускают в лоток.

Размещение резервуара с семенами

Удобно выращивать микрозелень на разборном стеллаже для рассады. Практичная сборная конструкция с сетчатыми полками используется для компактного размещения лотков друг над другом. При выборе стоит ориентироваться на расстояние между полками от 40 до 60 сантиметров. Средняя длина стеллажа составляет 50-70 сантиметров. Такие габариты позволяют разместить лотки и установить подсветку над каждым ярусом. Количество полок зависит от того, сколько микрозелени вы хотите вырастить одновременно.

Выращивание

Для посева нужно снять крышку с проращивателя и увлажнить торфяной коврик или грунт из пульверизатора водой объёмом один стакан. Семена необходимо равномерно распределить по всему субстрату. После этого с помощью пульверизатора семена снова немного увлажняют и закрывают крышкой.

В лоток для выращивания на гидропонике воду наливают, пока она не закроет их примерно наполовину.

Для проращивания резервуар помещают в тёмное тёплое место без сквозняков, подальше от отопительных приборов.

Оптимальная температура для выращивания микрозелени — 18-24 °C. При снижении температуры время развития увеличится, а при повышении некоторые культуры могут не взойти.

Крышку можно снять через три-четыре дня, а проращиватель перенести туда, где есть рассеянный солнечный свет.

Использование фитолампы

Большинству растений, которые выращивают любители "микрогрин", дополнительный свет не нужен. Но если погода особо пасмурная, света растениям может не хватать. Поэтому стоит запастить фитолампой. Она точно понадобится, если вы решили проращивать сложные культуры, такие как

дайкон,

кольраби

или шпинат.

Подсветка улучшает цвет листочков, плотность ростков, делает вкус и аромат более выразительными.

Для роста растениям требуется свет волн разной длины и цвета — каждый диапазон по-разному влияет на всходы. Для улучшения роста используют подсветку синего, красного, дальнего красного и белого спектров. При выборе стоит ориентироваться на мультиспектральные лампы с разными типами светодиодов.

Стоит обратить внимание и на такой параметр, как цветовая температура. Это общая тональность света, которая измеряется в кельвинах. Чем выше число в кельвинах в инструкции к лампе, тем ближе подсветка к дневному или яркому солнечному свету. Для досветки подойдёт фитолампа с цветовой температурой от 4000 К (рассеянный дневной свет) и до 6500 К (яркий солнечный свет).

Урожай

Срезают свежую микрозелень через 4-12 дней.

Выращивать микрозелень дома несложно. Делать это можно круглый год, экспериментируя с разными ароматными травами и овощами, периодически обновляя приспособления и питательную среду. Перед новой посадкой необходимо освободить резервуар, помыть и уложить новый субстрат, чтобы обеспечить будущий урожай питательными веществами.