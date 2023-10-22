Острый перец чили: приятно обожжёт, если правильно вырастишь

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Сорта острого перца получили названия, которые, казалось бы, могли бы лучше подойти к смородине или моркови: "Харакири," "Пламя дракона," "Шаровая молния," "Огнемёт," "Змей Горыныч." Однако именно перцу чили, или острому перцу, они пришли как нельзя лучше.

Фото: commons.wikimedia. org

В советские времена острый перец был редкостью в овощных магазинах, и народ не был привык к его употреблению. Ситуация изменилась в рыночные времена, когда на прилавках появился весьма разнообразный выбор овощей, включая острый перец. Постепенно потребители освоили его в кулинарии, и сейчас острый перец стал популярным овощем.

Существуют как остро-жгучие, так и полуострые сорта перца, чьи ароматные плоды можно употреблять в свежем, солёном или маринованном виде.

Острые сорта стручкового перца требуют тепла, так как их происхождение связано с тропическими районами Центральной Америки. Особенно важна температура для корневой системы, которая не может функционировать при температуре ниже +12°C. Рассаду острых сортов перца можно высаживать только после того, как почва на глубине 10 см прогреется до этой отметки. В необогреваемые теплицы, освещаемые солнцем, рассаду острого перца можно пересаживать не раньше первых чисел мая. Вне теплиц она может быть высажена под пленочные покрытия не раньше середины мая. С учетом этого, для необогреваемых теплиц посев на рассаду выполняют в третьей декаде февраля, а для открытого грунта — в первой декаде марта.

Семена острого перца доступны в нескольких форматах:

дражированные,

инкрустированные

и рассыпные.

Первые два варианта не требуют дополнительной обработки перед посевом и могут быть высеяны сразу после извлечения из упаковки. Рассыпные семена, напротив, подвергаются обеззараживанию в течение 15 минут в горячей воде с температурой 45°C, а затем замачиваются в растворе микроэлементов в течение 18 часов.

Рассада острого перца не переносит пересадки хорошо, даже при аккуратном выкапывании с большим комом земли. Корни, разрушенные при пересадке, восстанавливаются медленно и не всегда полностью. Поэтому рекомендуется сеять семена этой культуры в индивидуальные рассадные емкости, такие как горшочки, стаканчики или рассадные кассеты.

Для наполнения посевных емкостей можно воспользоваться купленной почвой для томата и перца, но ей следует добавить треть дерновой земли. Другой вариант — использовать субстрат, состоящий из дерновой земли, зрелого компоста, доломитовой муки, отлежавшихся опилок из древесины лиственных пород и промытого крупнозернистого песка. После заполнения посевных емкостей субстратом, поверхность можно посыпать смесью золы и древесного угля для профилактики болезни "чёрная ножка".

Чтобы избежать поражения семян острым перцем почвенными патогенами, следует убедиться, что подсемядольное колено практически полностью находится выше поверхности почвы. Глубина заделки семян не должна превышать 0,5 см. После посева емкости с рассадой можно покрыть плёнкой, чтобы сохранить влажность в верхнем слое почвы. В случае использования теплицы, посадочный лоток можно переместить туда, в комнатных условиях же рассаду следует поместить на самое светлое место подоконника. Полив рассады острого перца должен быть умеренным и в основном через поддон.

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