Ягодка внутри "китайского фонарика": как выращивать физалис в России

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В мексиканской кухне физалис играет роль важного овоща, в ярком контрасте с русской кухней, где она остается относительно неизвестной. Даже сегодня, многие огородники в России, возможно, никогда не пробовали эту необычную ягоду, и, возможно, даже не видели её. Многим известно, что плод физалиса находится внутри "китайского фонарика". Этот вид, известный как физалис обыкновенный, является устойчивым к зимним условиям и переносит холод, но часто его сажают в декоративных целях, и чаще всего он растет как сорняк в разных уголках и мусорных местах. Однако плоды этого физалиса непригодны для употребления, так как они слишком горькие.

Фото: commons.wikimedia. org

В средней полосе России чаще всего выращивают два вида физалиса:

овощной мексиканский

и ягодный земляничный.

Также существует физалис перуанский, но он настолько требователен к теплу, что в России его почти не сажают, за исключением самых южных регионов страны.

Овощной физалис мексиканского происхождения имеет достаточно крупные плоды, иногда достигающие массы в 100 граммов. После извлечения плодов из чехлика, их обязательно следует тщательно промыть, так как они покрыты клейкой массой, которая имеет горький вкус. Мексиканский физалис используется в пищу свежим, маринованным, или соленым. Из него также готовят варенье, джемы и отличную пастилу, так как ягоды богаты пектинами.

Масса плодов физалиса земляничного, иногда именуемого изюмным физалисом, редко превышает 10 граммов, обычно колеблется между 3 и 5 граммами. Они насыщены сахарами, обладают приятным ароматом, который напоминает запах свежей земляники, и могут использоваться как другие ягоды — в свежем виде или для приготовления варенья, джема, компотов, и даже вина. Они не покрыты клейкой пленкой и не требуют дополнительной мойки.

Физалис мексиканский отличается относительной нечувствительностью к холоду и может быть посеян непосредственно в открытый грунт осенью или в самом раннем весеннем периоде. Его всходы содержат антоцианы, и они не боится небольших заморозков. В то время как физалис земляничный гораздо более теплолюбив и требует выращивания через рассаду. Рассаду этой культуры следует высевать во второй половине марта. После высева земляничного физалиса, можно также посеять мексиканский физалис, чтобы получить его плоды на 3 недели раньше.

Подходящий состав почвы для рассады физалиса включает глинистую дерновую или огородную почву, промытый речной песок и зрелый компост. Глубина посева не должна превышать 1 сантиметр. Чтобы ускорить прорастание семян теплолюбивого земляничного физалиса, температуру до появления всходов поддерживают на уровне 26-28 градусов Цельсия, затем снижают до 22 градусов. Менее требовательный овощной физалис будет успешно всходить при обычной комнатной температуре.

Если рассаду планируется пикировать, все всходы пересаживают в горшки объемом не менее 150 миллилитров. При пикировке, рассаду углубляют до первых настоящих листьев. В случае, если рассаду выращивают сразу в горшках, после появления второго настоящего листа, вносят небольшое количество земли, достигая уровня первых настоящих листьев. Полив рассады должен быть умеренным. В ночное время температуру в помещении рекомендуется снижать до 16 градусов, чтобы избежать вытягивания рассады. В пасмурные дни, дополнительное освещение также рекомендуется. Перед высадкой в открытый грунт, рассаду следует закалять, вынося её на свежий воздух в течение недели.

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