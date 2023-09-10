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Петр Дерябин

Могут ли растения умереть от старости?

4:28
Садоводство

У нас есть много информации о процессах старения у человека, и даже существуют методы замедления этого процесса. Однако что насчет растений? Имеют ли они установленный срок службы, и могут ли они умереть от старости?

Могут ли растения умереть от старости?
Фото: архив Правды.Ру

Если вы когда-либо увлекались садоводством, то, вероятно, сталкивались с тем, что растения, как и мы, могут умирать. Слишком много или слишком мало воды, недостаточно света, дефицит питательных веществ, атаки вредителей и болезни — все эти факторы могут привести к тому, что ваши растения не будут процветать. Окружающая среда и внешние условия играют значительную роль в определении продолжительности жизни растений, но генетика также имеет свое слово.

При отсутствии вредных воздействий растения могут жить дольше, но в конечном итоге они все равно умирают от старости. Даже самые старые деревья на планете не являются бессмертными и со временем подвержены процессам старения, хотя это может быть практически незаметно для нас. Как отмечает биолог растений Сержи Мунне-Бош,

"они живут так долго благодаря множеству механизмов, которые снижают износ при старении […] [но] у них есть свои ограничения".

Физические и механические факторы ограничивают их способность жить вечно.

Продолжительность жизни растений, как и у людей, зависит от их вида. Некоторые растения могут жить тысячелетиями, тогда как другие могут цвести и приносить семена только в течение короткого периода времени перед уходом из жизни.

Согласно информации от Королевского садоводческого общества, растения можно классифицировать в три основные группы, исходя из их продолжительности жизни: однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние растения проходят весь жизненный цикл, от семени до смерти, в течение одного года. Двулетние растения живут два вегетационных периода перед завершением своего жизненного цикла. А растения, способные прожить дольше, относятся к категории многолетних.

Жизненный цикл каждого растения состоит из двух основных стадий: молодой и взрослой, и продолжительность этих стадий может различаться в зависимости от вида растения. Молодые растения развиваются в форме листьев, но не начинают цвести, в то время как взрослые растения приобретают способность цветения.

Растения обладают способностью к "неограниченному росту", означающему, что они могут продолжать расти до тех пор, пока не умирают. Как К. Клэйборн Рэй отметил в колонке вопросов и ответов в Science The New York Times в 2018 году, одной из ключевых особенностей растений является наличие меристем, которые кажется остаются вечно молодыми и способными к обновлению.

Меристемы представляют собой области неспециализированных растительных клеток, которые могут делиться. Они содержат стволовые клетки, способные превратиться в специализированные клетки различных типов, что дает растению способность восстанавливать и регенерировать свои части по мере необходимости.

Как подчеркивает Клэйборн Рэй, "ветви деревьев могут умирать, но в других местах появляются новые побеги. Корни продолжают расти на протяжении всей жизни растения."

Тем не менее, даже при заботливом уходе и благоприятных условиях все растения, рано или поздно, подвергаются процессу старения. С возрастом у растений замедляется и прекращается деление клеток, что приводит к утрате способности к регенерации и, в конечном итоге, к их гибели.

На старение могут влиять несколько факторов. Например, растительные гормоны или регуляторы роста могут способствовать или замедлять старение. На баланс этих гормонов могут влиять сезонные факторы и факторы окружающей среды, которые вызывают биохимические сдвиги внутри растения.

У людей длина теломер играет важную роль в долголетии, а у растений она, по-видимому, влияет на их жизненный цикл, поскольку связана с изменением времени цветения, хотя неизвестно, применимо ли ее влияние на продолжительность жизни к растениям.

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Как быстро оживить умирающее комнатное растение
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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