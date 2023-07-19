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Петр Дерябин

Покой нужен как живым организмам, так и растениям

2:28
Садоводство

В садоводстве существует много интересных аспектов, связанных с жизненными циклами растений. Один из таких аспектов — это покой растений. Когда растения находятся в покое, они могут не расти или быть в спящем состоянии.

Покой нужен как живым организмам, так и растениям
Фото: www.worldseedsupply. com/wp-content/uploads/2014/03/T2eC16VHJFoE9nh6oVjZBQKz_OZ-mg__60_57__1_.jpg

1. Что такое покой растений?

Покой растений — это период, когда растения снижают свою активность роста и развития. Во время покоя растения могут приостановить процессы цветения, роста новых листьев и корней. Это естественный физиологический процесс, который помогает растениям выжить в условиях неблагоприятной погоды или ограниченных ресурсов.

2. Причины покоя растений

Влияние климата

Растения реагируют на изменение климата, и покой является одним из способов, которыми они адаптируются к неблагоприятным условиям. В засушливых регионах или во время зимних месяцев, когда температура снижается, растения могут переходить в состояние покоя, чтобы сохранить энергию и воду.

Физиологические факторы

Растения имеют внутренние биологические часы, которые регулируют их активность. Внешние сигналы, такие как длина дня и температура, влияют на эти внутренние часы и могут вызывать переход растений в состояние покоя.

Защита от стресса

Покой растений также служит защитным механизмом от стресса. Неблагоприятные условия, такие как засуха, холод или недостаток питательных веществ, могут повредить растения. В таких ситуациях покой помогает им выжить и восстановиться.

3. Когда растения переходят в состояние покоя

Сезонный покой

Многие растения переходят в состояние покоя в зависимости от сезона. В осенние и зимние месяцы, когда дни становятся короче и температура снижается, растения начинают свой покой.

Покой после цветения

Некоторые растения переходят в состояние покоя после цветения. Это естественный процесс, который позволяет растениям восстановиться после энергозатрат на производство цветов и семян.

Покой зимой

Зимний покой — это особый тип покоя, который наблюдается у многих растений в холодных климатических условиях. В это время растения останавливают свой рост и сохраняют ресурсы для выживания в условиях низких температур.

Что такое ПЕРИОД ПОКОЯ и нужен ли он растениям? Как отправить растение на покой и вывести правильно
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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