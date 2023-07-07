Отличные способы применять перегной в органическом саду

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В органическом садоводстве одним из ключевых аспектов является использование питательных веществ, которые способствуют росту и развитию растений. Перегной является одним из наиболее эффективных источников питательных веществ для органического сада.

Фото: https://green-studio66.ru/

Очистка перегноя

Прежде чем начать использовать перегной в органическом саду, важно убедиться, что он хорошо очищен от сорняков и других растений, которые могут содержать семена или болезни. Также необходимо убедиться, что перегной не содержит следов пестицидов или других химических веществ, которые могут быть вредными для растений и почвы.

Подготовка почвы

Перед применением перегноя необходимо подготовить почву. Сначала удалите сорняки и другие растения из грядок. Затем перекопайте почву, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и рыхлость. Если почва слишком плотная, можно добавить органический компост или перегной непосредственно в почву и внести его при помощи вспашки или рыхления.

Распределение перегноя

После подготовки почвы можно приступать к распределению перегноя в саду. Рекомендуется равномерно распределить перегной по грядкам, при этом стараться избегать скопления в одних местах. Толщина слоя перегноя может варьироваться в зависимости от состояния почвы и требований растений. Обычно рекомендуется использовать слой перегноя толщиной от 5 до 10 см.

Закапывание перегноя

После распределения перегноя необходимо его закапывание в почву. Для этого можно использовать лопату или грабли. Осторожно перемешайте верхний слой почвы с перегной, чтобы обеспечить равномерное распределение питательных веществ. Закапывание перегноя поможет предотвратить высыхание и сохранить его питательные свойства.

Уход за посадками

После применения перегноя важно обеспечить правильный уход за посадками. Регулярный полив, удаление сорняков и подкормка растений помогут создать оптимальные условия для их роста. При поливе рекомендуется удерживать уровень влажности на умеренном уровне, чтобы избежать переувлажнения или пересыхания почвы.

Периодическая подкормка

Перегной не является единственным источником питательных веществ для растений. Для достижения оптимального роста и развития рекомендуется периодически подкармливать растения органическими удобрениями, такими как компост или перегной. Это поможет обеспечить постоянное снабжение растений необходимыми питательными веществами.