Как вырастить розмарин и другие растения без больших денежных трат

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание своих собственных растений может быть увлекательным и полезным занятием. К счастью, вы не обязаны тратить много денег на покупку растений.

Фото: фото 7dach. ru

Размножение растений через разделение

Одним из самых простых способов получить бесплатные растения является разделение уже имеющихся. Некоторые растения, такие как многолетние травянистые растения, могут быть разделены на несколько отдельных растений. Просто выберите здоровые и крупные растения, аккуратно разделите их на несколько частей и пересадите каждую в отдельный горшок или грядку. Это отличный способ получить больше растений без дополнительных затрат.

Размножение через черенкование

Черенкование — это процесс создания новых растений из отростков уже существующих растений. Для этого выберите здоровую ветку или отросток и осторожно удалите листья с нижней части. Затем поместите отросток в грунт или стакан с водой и ждите, пока корни начнут образовываться. После этого пересадите черенок в отдельный горшок или грядку. Черенкование — простой и эффективный способ получить новые растения.

Размножение растений через семена

Выращивание растений из семян — это ещё один бюджетный способ получить новые растения. Соберите семена из уже имеющихся растений или приобретите их в магазине. Затем посадите семена в грунт, следуя инструкциям на упаковке. В течение некоторого времени семена прорастут и превратятся в молодые растения. После этого их можно пересадить в отдельные горшки или на грядки.

Получение растений бесплатно от друзей и соседей

Один из самых простых способов получить бесплатные растения — спросить у друзей и соседей. Многие люди имеют лишние растения, которые они готовы поделиться. Вы можете предложить им обменяться растениями или просто попросить у них несколько черенков или отростков. Это не только поможет вам получить новые растения, но и установить связи с соседями и друзьями.

Поиск бесплатных растений онлайн

Интернет — отличное место для поиска бесплатных растений. Существуют различные веб-сайты и форумы, где люди предлагают растения в дар или обмен на другие растения. Вы можете просмотреть объявления в вашем регионе и найти интересующие вас предложения. Обязательно проверьте надёжность продавца и убедитесь, что получаемые растения здоровы и соответствуют вашим потребностям.

Использование отходов пищи для выращивания растений

Остатки пищи, такие как фруктовые и овощные корки, могут быть использованы для выращивания растений. Некоторые растения могут быть выращены непосредственно из этих остатков. Например, из картофельных или сладких картофельных очистков можно получить новые растения. Просто посадите их в грунт и следите за ростом.