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Петр Дерябин

Какие растения можно сажать под деревьями

3:39
Садоводство

Садоводы и любители приусадебного хозяйства часто задаются вопросом о том, какие растения можно сажать под деревьями.

Какие растения можно сажать под деревьями
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Сочетание растений с деревьями может создать красивый и гармоничный ландшафтный дизайн, однако не все растения подходят для совместного произрастания.

Рассмотрим различные факторы, которые следует учитывать при выборе растений, растущих рядом с деревьями, а также представим некоторые примеры подходящих комбинаций растений и деревьев.

Зачем сажать растения рядом с деревьями

Садовые композиции, в которых растения соседствуют с деревьями, имеют несколько преимуществ. Во-первых, растения могут служить естественной поддержкой для деревьев, улучшая их структуру и форму. Они также могут помочь защитить корни деревьев от перегрева и заморозков, а также предоставить им дополнительные питательные вещества.

Кроме того, растения, растущие рядом с деревьями, могут улучшить внешний вид сада и создать дополнительные зоны интереса. Они способны добавить разнообразные цветовые акценты, текстуры и ароматы, что делает ландшафт более привлекательным и живописным.

Факторы для учета при выборе растений

При выборе растений для посадки рядом с деревьями следует учитывать несколько факторов. Это поможет создать оптимальные условия для их роста и развития.

Тип почвы

Первым фактором является тип почвы. Разные растения предпочитают разные типы почвы, поэтому важно выбрать такие растения, которые будут соответствовать условиям вашего сада. Некоторые растения предпочитают более плодородные почвы, в то время как другие могут хорошо расти на бедных почвах.

Климатические условия

Климатические условия также играют важную роль при выборе растений для посадки рядом с деревьями. Некоторые растения лучше всего произрастают в солнечных местах с теплым климатом, тогда как другие предпочитают тенистые уголки и прохладные условия.

Освещение

Освещение является еще одним важным фактором при выборе растений. Растения с различными потребностями в освещении могут быть размещены в разных частях сада. Некоторые растения требуют полного солнечного света, в то время как другие лучше произрастают в полутени или тени.

Размер деревьев

Также следует учитывать размеры деревьев. Если деревья еще молоды и малогабаритны, рядом с ними можно посадить низкорослые растения. Однако если деревья достигли больших размеров, следует выбирать растения, которые могут сосуществовать с ними и не будут конкурировать за пространство и ресурсы.

Растения, которые хорошо растут рядом с деревьями

После учета вышеупомянутых факторов можно приступить к выбору растений, которые хорошо произрастают рядом с деревьями. Рассмотрим несколько примеров растений для солнечных и тенистых мест.

Растения для солнечных мест

  • Лаванда (Lavandula)
  • Розмарин (Rosmarinus)
  • Георгин (Dahlia)
  • Майоран (Origanum majorana)
  • Лилейник (Hosta)

Эти растения отлично растут на солнечных местах и могут создать яркие и красочные комбинации с деревьями.

Растения для тенистых мест

  • Фиалка (Viola)
  • Горицвет (Heuchera)
  • Астильба (Astilbe)
  • Фиалка трехцветная (Pansy)
  • Сирень (Syringa vulgaris)

Эти растения предпочитают тенистые места и отлично подойдут для посадки рядом с деревьями, которые создают плотную тень.

Растения, которые цветут в тени и полутени
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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