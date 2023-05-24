Правильная обрезка астильбы: советы садоводу

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Астильба является одним из самых популярных многолетних растений в саду. Однако для того, чтобы поддерживать её красоту и здоровье, необходима правильная обрезка.

Фото: agro-ra. ru/2098-medium_astilbejaponicaeuropajpg/astilba-japonskaja-evropa-europa.jpg

Вот несколько причин, почему обрезка является неотъемлемой частью ухода за астильбой:

Способствует здоровью и силе.

Помогает удалить старые и повреждённые стебли, что позволяет растению сосредоточить свою энергию на росте новых и здоровых побегов.

Астильба может быть склонна к экспансивному росту и распространению. Обрезка позволяет контролировать её размеры и предотвращает её распространение на соседние области сада. Это особенно важно, если у вас ограниченное пространство или если вы хотите сохранить определённый ландшафтный дизайн.

Когда обрезать астильбу

Оптимальное время для обрезки астильбы — это весна, когда растение только начинает активно расти. Обрезка в это время позволяет растению сосредоточиться на формировании новых побегов и цветоносных стеблей.

Также можно проводить обрезку астильбы после её цветения, особенно если соцветия стали выцветать и терять свою привлекательность. Это поможет сохранить эстетическую привлекательность растения и подготовить его к новому раунду цветения.

Инструменты, необходимые для обрезки астильбы

Для проведения обработки астильбы вам понадобятся следующие инструменты:

Секаторы для обрезки. Используйте острые и чистые секаторы, чтобы обеспечить чёткий и чистый разрез стебля.

Перчатки. Рекомендуется надевать перчатки, чтобы защитить руки от острых краёв стеблей и возможного контакта с раздражающими веществами на растении.

Руководство по обрезке астильбы

Шаг 1: Оцените растение. Внимательно рассмотрите астильбу и определите стебли, которые нуждаются в обрезке. Обратите внимание на старые, повреждённые или увядшие стебли.

Шаг 2: Удалите мёртвые или повреждённые стебли с помощью секатора. Они не только портят общий вид растения, но и могут стать источником инфекции для здоровых частей растения.

Шаг 3: Обрежьте переросшие области. Если у вас есть стебли, которые слишком вытянуты или переросли, можно обрезать их до желаемой высоты. Это поможет контролировать форму и размер астильбы.

Шаг 4: Разделите и пересадите (при необходимости). Если ваша астильба стала слишком густой или распространяется слишком быстро, возможно, потребуется разделить и пересадить отдельные растения.