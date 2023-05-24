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Петр Дерябин

Правильная обрезка астильбы: советы садоводу

2:43
Садоводство

Астильба является одним из самых популярных многолетних растений в саду. Однако для того, чтобы поддерживать её красоту и здоровье, необходима правильная обрезка.

Правильная обрезка астильбы: советы садоводу
Фото: agro-ra. ru/2098-medium_astilbejaponicaeuropajpg/astilba-japonskaja-evropa-europa.jpg

Вот несколько причин, почему обрезка является неотъемлемой частью ухода за астильбой:

  • Способствует здоровью и силе.
  • Помогает удалить старые и повреждённые стебли, что позволяет растению сосредоточить свою энергию на росте новых и здоровых побегов.

Астильба может быть склонна к экспансивному росту и распространению. Обрезка позволяет контролировать её размеры и предотвращает её распространение на соседние области сада. Это особенно важно, если у вас ограниченное пространство или если вы хотите сохранить определённый ландшафтный дизайн.

Когда обрезать астильбу

Оптимальное время для обрезки астильбы — это весна, когда растение только начинает активно расти. Обрезка в это время позволяет растению сосредоточиться на формировании новых побегов и цветоносных стеблей.

Также можно проводить обрезку астильбы после её цветения, особенно если соцветия стали выцветать и терять свою привлекательность. Это поможет сохранить эстетическую привлекательность растения и подготовить его к новому раунду цветения.

Инструменты, необходимые для обрезки астильбы

Для проведения обработки астильбы вам понадобятся следующие инструменты:

  • Секаторы для обрезки. Используйте острые и чистые секаторы, чтобы обеспечить чёткий и чистый разрез стебля.
  • Перчатки. Рекомендуется надевать перчатки, чтобы защитить руки от острых краёв стеблей и возможного контакта с раздражающими веществами на растении.

Руководство по обрезке астильбы

  • Шаг 1: Оцените растение. Внимательно рассмотрите астильбу и определите стебли, которые нуждаются в обрезке. Обратите внимание на старые, повреждённые или увядшие стебли.
  • Шаг 2: Удалите мёртвые или повреждённые стебли с помощью секатора. Они не только портят общий вид растения, но и могут стать источником инфекции для здоровых частей растения.
  • Шаг 3: Обрежьте переросшие области. Если у вас есть стебли, которые слишком вытянуты или переросли, можно обрезать их до желаемой высоты. Это поможет контролировать форму и размер астильбы.
  • Шаг 4: Разделите и пересадите (при необходимости). Если ваша астильба стала слишком густой или распространяется слишком быстро, возможно, потребуется разделить и пересадить отдельные растения.
Дачные советы по обрезке астильбы
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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