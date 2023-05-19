Универсальные способы использования собранной листвы на огороде

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как только осенью начинается листопад, каждый владелец загородного дома задумывается о том, как избавиться от листвы, которая падает с деревьев. Однако листва может оказаться очень даже полезной, и существуют различные способы её использования.

Фото: www.gannett-cdn. com/presto/2021/10/26/NTEG/9c1755ff-7b7f-4024-8d79-4366676c9e49-LOC_ENT_Foliage_1026.jpg

Почему собирать листву полезно

Предотвращение забивания канализационных труб

Когда листва попадает в канализационные трубы, она может забить их, что может привести к дорогостоящему ремонту. Сбор листвы может предотвратить это.

Защита газона

Когда листва ложится на газон, она может привести к загниванию травы и привлечь вредителей. Сбор листвы позволит сохранить газон здоровым и красивым.

Предотвращение пожаров

Когда листва скапливается, она может стать источником пожара, особенно в периоды засухи. Сбор листвы предотвратит возможность возгорания.

Создание компоста

Листва может быть использована для создания компоста, который пойдёт для удобрения растений. Компост богат питательными веществами, которые помогают растениям расти и процветать.

Разнообразие в саду

Собранная листва может быть использована для украшения дорожек, газона, выступая как декоративный элемент.

Способы использования собранной листвы

Создание компоста

Как упоминалось ранее, собранная листва может быть использована для создания компоста. Для этого нужно сложить собранную листву в кучу и оставить её на несколько месяцев. Компост можно использовать для удобрения растений в саду или на огороде.

Подкормка растений

Собранную листву можно использовать в качестве подкормки для растений. Для этого её нужно разложить вокруг растений, чтобы она постепенно разлагалась, отдавая питательные вещества.

Защита растений от заморозков

Собранная листва может быть использована для защиты растений от заморозков. Для этого её нужно сложить вокруг растений, чтобы она создала дополнительный слой изоляции.

Создание подушки для крыши

Собранную листву можно использовать для создания подушки под крышей. Это позволит улучшить изоляцию и защитить крышу от повреждений.

Использование в качестве топлива

Использование в качестве украшения

Собранная листва может быть использована для создания композиций, букетов и прочих декоративных элементов.