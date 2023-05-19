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Петр Дерябин

Универсальные способы использования собранной листвы на огороде

2:29
Садоводство

Как только осенью начинается листопад, каждый владелец загородного дома задумывается о том, как избавиться от листвы, которая падает с деревьев. Однако листва может оказаться очень даже полезной, и существуют различные способы её использования. 

Универсальные способы использования собранной листвы на огороде
Фото: www.gannett-cdn. com/presto/2021/10/26/NTEG/9c1755ff-7b7f-4024-8d79-4366676c9e49-LOC_ENT_Foliage_1026.jpg

Почему собирать листву полезно

  • Предотвращение забивания канализационных труб

Когда листва попадает в канализационные трубы, она может забить их, что может привести к дорогостоящему ремонту. Сбор листвы может предотвратить это.

  • Защита газона

Когда листва ложится на газон, она может привести к загниванию травы и привлечь вредителей. Сбор листвы позволит сохранить газон здоровым и красивым.

  • Предотвращение пожаров

Когда листва скапливается, она может стать источником пожара, особенно в периоды засухи. Сбор листвы предотвратит возможность возгорания.

  • Создание компоста

Листва может быть использована для создания компоста, который пойдёт для удобрения растений. Компост богат питательными веществами, которые помогают растениям расти и процветать.

  • Разнообразие в саду

Собранная листва может быть использована для украшения дорожек, газона, выступая как декоративный элемент.

Способы использования собранной листвы

  • Создание компоста

Как упоминалось ранее, собранная листва может быть использована для создания компоста. Для этого нужно сложить собранную листву в кучу и оставить её на несколько месяцев. Компост можно использовать для удобрения растений в саду или на огороде.

  • Подкормка растений

Собранную листву можно использовать в качестве подкормки для растений. Для этого её нужно разложить вокруг растений, чтобы она постепенно разлагалась, отдавая питательные вещества.

  • Защита растений от заморозков

Собранная листва может быть использована для защиты растений от заморозков. Для этого её нужно сложить вокруг растений, чтобы она создала дополнительный слой изоляции.

  • Создание подушки для крыши

Собранную листву можно использовать для создания подушки под крышей. Это позволит улучшить изоляцию и защитить крышу от повреждений.

  • Использование в качестве топлива

  • Использование в качестве украшения

Собранная листва может быть использована для создания композиций, букетов и прочих декоративных элементов.

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ.. Убирать или нет?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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