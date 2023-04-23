Выращивание растений — это отличное хобби, которое позволяет проводить время на свежем воздухе, а также заниматься физическими упражнениями. В конце сезона вы получаете красивые и вкусные овощи.
Но прежде чем бежать за тюками соломы, следует учитывать некоторые плюсы и минусы.
Скорее всего, в вашем тюке соломы содержатся семена не только соломы, но и других растений. Как только вы начнете поливать тюки, семена могут начать прорастать. Но это несложно исправить — достаточно вытаскивать прорастающие семена по мере их появления. Тем не менее, стоит учитывать, что выращивание в тюках соломы не гарантирует полного отсутствия сорняков.
Когда сезон заканчивается, тюки соломы могут выглядеть непривлекательно — они становятся влажными, разваливаются и, возможно, начинают плесневеть. Естественно, их можно скомпостировать, но это может быть не слишком привлекательным процессом.
Даже в сухом состоянии тюки соломы могут иметь довольно большой вес.
Садоводство на соломенных тюках — это приятный опыт и прекрасный способ выращивания овощей и трав. Но прежде чем бежать за первыми соломенными тюками, есть несколько советов, которые следует учитывать.
Сено будет содержать множество семян, что сделает прополку настоящим испытанием. Убедитесь, что у вас есть место на участке с полным солнцем. Избегайте посадки очень высоких растений, таких как подсолнечник, в саду на соломенных тюках. Тюки будут достаточно тяжелыми после полива, но высокие растения могут легко опрокинуть тюк в сильном ветре.
Сначала разместите ваши соломенные тюки там, где хотите, и убедитесь, что отстриженная сторона обращена вверх. Одна сторона тюка должна выглядеть сложенной, другая — отрезанной. После того, как вы установили свои тюки там, где хотели, рассыпьте универсальное удобрение сверху тюков.
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