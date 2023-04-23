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Петр Ермилин

Как выращивать растения в тюках соломы: преимущества и недостатки

3:05
Садоводство

Выращивание растений — это отличное хобби, которое позволяет проводить время на свежем воздухе, а также заниматься физическими упражнениями. В конце сезона вы получаете красивые и вкусные овощи.

Как выращивать растения в тюках соломы: преимущества и недостатки

Но прежде чем бежать за тюками соломы, следует учитывать некоторые плюсы и минусы.

Преимущества выращивания в тюках соломы:

  • Отсутствие сорняков
  • Низкая стоимость
  • Не требуется копка земли
  • Самогреющиеся тюки соломы продлевают сезон роста
  • В выращивании можно контролировать количество питательных веществ
  • Мгновенно создается поднимаемая грядка по низкой цене
  • Можно выращивать растения без земли
  • Меньше нужно наклоняться
  • Исключаются болезни, передающиеся через почву
  • Работает там, где нет почвы или она загрязнена

Недостатки выращивания в тюках соломы:

  • В тюках соломы могут появиться нежелательные сорняки

Скорее всего, в вашем тюке соломы содержатся семена не только соломы, но и других растений. Как только вы начнете поливать тюки, семена могут начать прорастать. Но это несложно исправить — достаточно вытаскивать прорастающие семена по мере их появления. Тем не менее, стоит учитывать, что выращивание в тюках соломы не гарантирует полного отсутствия сорняков.

  • Трудности с компостированием тюков соломы

Когда сезон заканчивается, тюки соломы могут выглядеть непривлекательно — они становятся влажными, разваливаются и, возможно, начинают плесневеть. Естественно, их можно скомпостировать, но это может быть не слишком привлекательным процессом.

  • Мокрые тюки соломы весят много

Даже в сухом состоянии тюки соломы могут иметь довольно большой вес.

Как создать сад на соломенных тюках

Садоводство на соломенных тюках — это приятный опыт и прекрасный способ выращивания овощей и трав. Но прежде чем бежать за первыми соломенными тюками, есть несколько советов, которые следует учитывать.

Не делайте ошибку, используя сено для вашего сада на соломенных тюках

Сено будет содержать множество семян, что сделает прополку настоящим испытанием. Убедитесь, что у вас есть место на участке с полным солнцем. Избегайте посадки очень высоких растений, таких как подсолнечник, в саду на соломенных тюках. Тюки будут достаточно тяжелыми после полива, но высокие растения могут легко опрокинуть тюк в сильном ветре.

Настройка сада на соломенных тюках достаточно проста

Сначала разместите ваши соломенные тюки там, где хотите, и убедитесь, что отстриженная сторона обращена вверх. Одна сторона тюка должна выглядеть сложенной, другая — отрезанной. После того, как вы установили свои тюки там, где хотели, рассыпьте универсальное удобрение сверху тюков.

Пользуйтесь поисковиками для нахождения более подробных сведений о выращивании растений на соломенных тюках.

Выращивание овощей на соломенных тюках
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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