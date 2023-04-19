Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Гортензии любят утреннее солнце и послеобеденную тень

2:59
Садоводство

Гортензии — прекрасное дополнение к любому саду. Это растение подходит для новичков садоводов, потому что оно простое в выращивании. Главное, избежать распространенных ошибок.

Гортензии любят утреннее солнце и послеобеденную тень

Название "гортензия" растению дал Филибер Коммерсон, оно является производным от латинского hortus (сад). Поскольку Гортензия было в эту эпоху распространенным женским именем, возникло множество версий насчет женщины, которой могло быть посвящено это название: от Николь-Рейн Лепот, которую в семье могли звать Гортензией, до принцессы Гортензии — сестры принца Карла Генриха Нассау-Зигена, который вместе с Коммерсоном принимал участие в экспедиции Бугенвиля.

Позднее европейские ботаники-систематики дали растению имя Hydrangea, что можно перевести как "сосуд с водой". По одной версии, название было дано гортензии за форму семенных коробочек, напоминающих кувшин, по другой — за влаголюбивость.

В Японии гортензии называются "Адзисай". Запись названия цветка иероглифами можно перевести как "фиолетовый солнечный цветок", "цветок, похожий на фиолетовое солнце".

Не высаживайте гортензии в плохо дренированную почву

При высадке гортензий убедитесь, что почва хорошо дренирована. Гортензии предпочитают почву, обогащенную питательными веществами, но не могут переносить тяжелые глинистые или песчаные почвы.

Рекомендуется добавлять гипс в глинистую почву (это помогает удерживать воду), а также торфяники.

Не размещайте гортензии на солнце

Гортензии любят утреннее солнце и послеобеденную тень, но чем дальше на юг, тем больше им нужна тень. Если вы живете в зонах раннего солнца от 7 до 9 утра, то вы захотите уменьшить время нахождения гортензий на солнце до нескольких часов в день (предпочтительно рано утром).

Не обрезайте гортензии осенью

Гортензии не должны обрезаться осенью. Это связано с тем, что они формируют бутон на цветение на следующий сезон, поэтому если вы обрезаете их, то убьете все бутоны цветения.

Лучше подождать до весны, прежде чем что-либо резать.

Может быть, не идеально держать безлиственные стебли в саду, но лучше убедиться, что ваши цветы не обрезаются слишком рано и не засыхают впоследствии.

Выращивание растений в саду может быть вызовом, но все усилия стоят того, когда вы видите свои начинания в полном расцвете. Кустарники, как гортензии, создают красивые дополнения к любому ландшафту!

Гортензии — это растения, которые может вырастить любой дачник, но они особенно привлекательны для тех, кто только начинает заниматься садоводством. Большие красочные соцветия в вашем саду приятны глазу и привлекают пчел.

Посадка Гортензий
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Бабушки из Херсона разогнали ВСУшников — поставили "арту" у школы
Лавров: США могут обмануть в любой момент
РИА Новости: ВСУ разбомбили из С-300 школу под Снигирёвкой и обвинили в этом РФ
РИА Новости: подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ
"ПолитРоссия": Запад устал от Украины и от попрошайничества Зеленского — оттуда и задержки
Foreign Policy: первые 24 часа наступления ВСУ станут решающими
ООН: генсек Гутерреш очень удивился единоличному решению Зеленского
Британки пожаловались на беженок с Украины, "наставляющих им рога" с мужьями
Далай-лама дал личный совет Филиппу Киркорову
Акушер-гинеколог рассказала об оптимальном возрасте для заморозки яйцеклеток
Популярное
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине

Артисты, осудившие СВО, сталкиваются с отменой концертов в России.

РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
Матвийчук назвал удар ВС РФ мощнейшими авиабомбами по ВСУ сигналом странам Запада
Ударами мощнейшими бомбами Россия послала страшный сигнал Западу
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Когда-то москвичи проводили большую часть своей жизни в строгом посте и молитве Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
"Лимитрофам — первый кнут": эксперт предсказал раздел Польши
Недальновидное решение: Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Последние материалы
Бабушки из Херсона разогнали ВСУшников — поставили "арту" у школы
Гортензии любят утреннее солнце и послеобеденную тень
Mazda CX-50 чувствует себя на дороге солиднее и увереннее, чем CX-5
Недостаток солнечного света — основная причина, по которой растения в саду не цветут
Лавров: США могут обмануть в любой момент
Котёнок отказывается от еды: напуган другими питомцами, инфекция ВДП и ещё несколько причин
РИА Новости: ВСУ разбомбили из С-300 школу под Снигирёвкой и обвинили в этом РФ
РИА Новости: подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ
"ПолитРоссия": Запад устал от Украины и от попрошайничества Зеленского — оттуда и задержки
Foreign Policy: первые 24 часа наступления ВСУ станут решающими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников