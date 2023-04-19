Гортензии любят утреннее солнце и послеобеденную тень

2:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензии — прекрасное дополнение к любому саду. Это растение подходит для новичков садоводов, потому что оно простое в выращивании. Главное, избежать распространенных ошибок.

Название "гортензия" растению дал Филибер Коммерсон, оно является производным от латинского hortus (сад). Поскольку Гортензия было в эту эпоху распространенным женским именем, возникло множество версий насчет женщины, которой могло быть посвящено это название: от Николь-Рейн Лепот, которую в семье могли звать Гортензией, до принцессы Гортензии — сестры принца Карла Генриха Нассау-Зигена, который вместе с Коммерсоном принимал участие в экспедиции Бугенвиля. Позднее европейские ботаники-систематики дали растению имя Hydrangea, что можно перевести как "сосуд с водой". По одной версии, название было дано гортензии за форму семенных коробочек, напоминающих кувшин, по другой — за влаголюбивость. В Японии гортензии называются "Адзисай". Запись названия цветка иероглифами можно перевести как "фиолетовый солнечный цветок", "цветок, похожий на фиолетовое солнце".

Не высаживайте гортензии в плохо дренированную почву

При высадке гортензий убедитесь, что почва хорошо дренирована. Гортензии предпочитают почву, обогащенную питательными веществами, но не могут переносить тяжелые глинистые или песчаные почвы.

Рекомендуется добавлять гипс в глинистую почву (это помогает удерживать воду), а также торфяники.

Не размещайте гортензии на солнце

Гортензии любят утреннее солнце и послеобеденную тень, но чем дальше на юг, тем больше им нужна тень. Если вы живете в зонах раннего солнца от 7 до 9 утра, то вы захотите уменьшить время нахождения гортензий на солнце до нескольких часов в день (предпочтительно рано утром).

Не обрезайте гортензии осенью

Гортензии не должны обрезаться осенью. Это связано с тем, что они формируют бутон на цветение на следующий сезон, поэтому если вы обрезаете их, то убьете все бутоны цветения.

Лучше подождать до весны, прежде чем что-либо резать.

Может быть, не идеально держать безлиственные стебли в саду, но лучше убедиться, что ваши цветы не обрезаются слишком рано и не засыхают впоследствии.

Выращивание растений в саду может быть вызовом, но все усилия стоят того, когда вы видите свои начинания в полном расцвете. Кустарники, как гортензии, создают красивые дополнения к любому ландшафту!

Гортензии — это растения, которые может вырастить любой дачник, но они особенно привлекательны для тех, кто только начинает заниматься садоводством. Большие красочные соцветия в вашем саду приятны глазу и привлекают пчел.