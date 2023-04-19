Гортензии — прекрасное дополнение к любому саду. Это растение подходит для новичков садоводов, потому что оно простое в выращивании. Главное, избежать распространенных ошибок.
Название "гортензия" растению дал Филибер Коммерсон, оно является производным от латинского hortus (сад). Поскольку Гортензия было в эту эпоху распространенным женским именем, возникло множество версий насчет женщины, которой могло быть посвящено это название: от Николь-Рейн Лепот, которую в семье могли звать Гортензией, до принцессы Гортензии — сестры принца Карла Генриха Нассау-Зигена, который вместе с Коммерсоном принимал участие в экспедиции Бугенвиля.
Позднее европейские ботаники-систематики дали растению имя Hydrangea, что можно перевести как "сосуд с водой". По одной версии, название было дано гортензии за форму семенных коробочек, напоминающих кувшин, по другой — за влаголюбивость.
В Японии гортензии называются "Адзисай". Запись названия цветка иероглифами можно перевести как "фиолетовый солнечный цветок", "цветок, похожий на фиолетовое солнце".
При высадке гортензий убедитесь, что почва хорошо дренирована. Гортензии предпочитают почву, обогащенную питательными веществами, но не могут переносить тяжелые глинистые или песчаные почвы.
Рекомендуется добавлять гипс в глинистую почву (это помогает удерживать воду), а также торфяники.
Гортензии любят утреннее солнце и послеобеденную тень, но чем дальше на юг, тем больше им нужна тень. Если вы живете в зонах раннего солнца от 7 до 9 утра, то вы захотите уменьшить время нахождения гортензий на солнце до нескольких часов в день (предпочтительно рано утром).
Гортензии не должны обрезаться осенью. Это связано с тем, что они формируют бутон на цветение на следующий сезон, поэтому если вы обрезаете их, то убьете все бутоны цветения.
Лучше подождать до весны, прежде чем что-либо резать.
Может быть, не идеально держать безлиственные стебли в саду, но лучше убедиться, что ваши цветы не обрезаются слишком рано и не засыхают впоследствии.
Выращивание растений в саду может быть вызовом, но все усилия стоят того, когда вы видите свои начинания в полном расцвете. Кустарники, как гортензии, создают красивые дополнения к любому ландшафту!
Гортензии — это растения, которые может вырастить любой дачник, но они особенно привлекательны для тех, кто только начинает заниматься садоводством. Большие красочные соцветия в вашем саду приятны глазу и привлекают пчел.
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