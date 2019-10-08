Седум - суккулентное растение

Седум является родовым представителем очень интересной и многообразной растительное группы, известной всем как суккуленты. Он приходится родственником толстянке, в народе именуемой денежным деревом. Ареал распространения седума в природе — это северное полушарие, умеренные зоны Европы, Азии и Северной Америки. В этой статье мы подробнее расскажем об этом растении, условиях ухода за ним и его особенностях.

Краткая характеристика седума.

Родовое название было образовано от слова "сидеть", поскольку растения эти способны произрастать практически на любой каменной поверхности. Из-за причастности седума к суккулентной группе за ним требуется особый уход, зато результат будет того стоить. Крайне привлекательна и разнообразна окраска данных растений: она может быть от нежно-зеленой до насыщенно-розовой и даже голубоватой. Основными критериями ухода являются обилие тепла и солнечного света. Так, в летний период необходимо обеспечить седуму высокую температуру воздуха.

Кроме прекрасных декоративных свойств, растение обладает также и целебными. В народной медицине листья этих суккулентов применяют против ожогов и для скорейшего заживления ран.

Читайте также: Декоративные злаки - наш рейтинг

Главные условия выращивания и ухода.

Как уже говорилось, седум в первую очередь нуждается в ярком солнечном свете и правильно подобранном температурном режиме. Летом ему требуется от двадцати четырех до двадцати восьми градусов по Цельсию, а зимой — от восьми до двенадцати градусов.

Полив следует осуществлять регулярно, но умеренно, ориентируясь на то, насколько сухой грунт в горшке. Зимой, особенно в феврале, полив должен быть крайне редким. Зато во время активного роста цветку необходимо достаточно много влаги. К влажности воздуха представители данного рода относятся равнодушно.

В качестве подкормки рекомендуется использовать комплексное минеральное удобрение для кактусов и суккулентов. Подкормку следует проводить с начала весны и до конца, около одного раза в месяц.

Растению также необходимо давать отдохнуть. Период, когда его оставляют в покое, — это с начала ноября и до конца февраля.

Касательно субстрата для роста седум предпочитает смесь из дерновой земли, песка, древесного угля и мелко минеральной фракции наподобие керамзита.

Особенностью седума является его потребность в пересадке. Этим рекомендуют заниматься раз в два года для молодого растения и раз в четыре года — для взрослого. Пересадка седума — очень кропотливая работа, требующая предельной аккуратности, поскольку листовые пластины данного растения чрезвычайно хрупкие и легко поддаются обламыванию. В целом же культура переносит пересадки довольно легко.

Читайте также: Суккуленты в саду: оригинальные идеи

Фото превью: ocvetah.life