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Автор Екатерина Торопова

Альпийская роза - выращиваем горные цветы на даче

Садоводство » Цветы

Свое необычное название этот цветущий кустарник получил от английских садоводов, обнаруживших его в горных массивах Альп. Несмотря на достаточно прохладный воздух, альпийская роза цветет пышным кустом, обильно усыпанным нежными цветами, напоминающими своим соцветием лепестки розы. Энциклопедическое название цветка — рододендрон, и на самом деле кустарник относится к вересковым, преимущественно вечнозеленым растениям.

Рододендрон - альпийская роза
Рододендрон — альпийская роза

Ареал обитания альпийской розы — почти вся Европа, Кавказ, Сибирь, Азия и Дальний восток.

На территории России альпийская роза растёт в предгорьях Северного Кавказа, где цветы имеют преимущественно жёлтый цвет, этот вид кустарника называют азалией. Цветы распускаются с апреля по май, цветение длится чуть больше месяца. На побережье Чёрного моря кустарник сохраняет сочно-зелёную листву круглый год, здесь его называют рододендроном понтийским.

Азалия Понтийская
Азалия Понтийская, фото domashniecvety. ru

Совсем высоко в кавказских горах цветок несколько видоизменяет форму и цвет — он становится более низкорослым, листья уплотняются, а соцветия приобретают кремовый оттенок.

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Альпийская роза растет на Алтае, в Саянских горах и цветет в мае-начале июня. Здесь окрас цветов кустарника варьируется от нежно-розового до насыщенного сиреневого оттенка. Побеги достигают до двух метров в высоту. Этот вид цветка покрывает розовыми соцветиями почву в предгорьях Сибири, Дальнего Востока, переходя на территорию Кореи и Японии.

Местное население называет цветы багульником, хотя официальные селекционеры все-таки различают эти виды цветущих кустарников.

Багульник
Багульник

Учитывая распространение альпийской розы в достаточно прохладных регионах, селекционеры предлагают виды растений, подготовленных к высадке в средней полосе России. Приобретая альпийскую розу для своего дачного участка, необходимо учесть несколько факторов.

Куда посадить?

Растение любит чуть затенённые участки. Идеально подходит расположение под кронами высоких хвойных деревьев. Но и под садовыми деревьями с раскидистой кроной (груши, яблони) кустарник будет чувствовать себя неплохо. Рододендроны хорошо растут возле стен, защищённые ими от сильных ветров.

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Какой должна быть почва?

Состав почвы, оптимальный для кустарника — земля с преобладанием торфа, песка, органических удобрений, навоза и перепревшей листвы. Почва должна иметь высокий кислотный баланс, быть рыхлой и водопроницаемой. Заболоченный и известковый грунт не подходит.

Нежелательно сажать кустарник рядом с деревьями, отличающимися поверхностной корневой системой (ива, каштан, бук, тополь). Оказываясь на одной высоте с кустарником, они оплетают его корни и забирают влагу. Окапывать растение не рекомендуется, можно повредить близко расположенные к почве корни.

В какое время лучше сажать?

Наиболее благоприятным сезоном для высадки растения в открытый грунт является весна. Можно высаживать растение и в сентябре, но для этого саженцы необходимо продержать в открытом грунте, подготавливая их к зимовке.

Контейнерные цветы альпийской розы можно высаживать в любое время года. В этом случае перед посадкой ком земли с растением поливают. Имеющиеся на побегах бутоны удаляются, чтобы кустарник не тратил на цветение силы, необходимые для успешного укоренения.

Уход за цветами состоит в регулярном поливе, удалении сорняков и подкормке. Перед цветением почву желательно закислять и добавлять в воду для полива немного торфа. Лучшей водой для этого является дождевая.

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Как вписать альпийскую розу в ландшафтный дизайн

В ландшафтном дизайне рододендрону нет равных. Пышные кусты, полностью усыпанные цветами, распространяющие благоухание по всему саду, прекрасно обрамляют дорожки к дому, ворота, калитки. Куст альпийской розы хорошо смотрится как в одиночестве на газоне, так и в компании нескольких кустарников.

Высаженные вдоль северных стен участка, они образуют композицию, достойную восхищения как в период цветения, так и в конце сезона, когда листва окрашивается в яркие осенние краски.

Ландшафтный дизайн
Ландшафтный дизайн с альпийской розой, фото sadrium. ru

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РОДОДЕНДРОН ❀ Как посадить чтобы не погиб? / Садовый гид
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы сад рододендрон альпийская роза
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