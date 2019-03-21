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Автор Анна Румянцева

Как не смешивать грядки и ландшафтный дизайн

Садоводство » Ландшафт

В последние годы дачные тенденции все дальше от исключительно утилитарного использования участков, как раньше. Все больше людей отказывается от бесконечных грядок с картофелем и помидорами в пользу красивых цветников и газонов, на которых приятно поваляться с любимой книгой.

Как не смешивать грядки и ландшафтный дизайн

Грядки и ландшафтный дизайн: как их совместить?

Но иногда порадовать себя овощами и зеленью с собственного огорода все же хочется. Как органично вписать грядки в ландшафтный дизайн, если места на даче не так уж и много?

Съедобные растения по красоте не уступают некоторым декоративным

1. В первую очередь, мы часто забываем, что съедобные растения подчас бывают такими же красивыми, как и декоративные.

  • Салат,
  • чеснок,
  • перец,
  • капуста,
  • укроп,
  • тыква —

у этих и многих других огородных культур потрясающе красивые соцветия и листья, а затем и плоды. Почему бы не устроить клумбу из таких растений?

Для этого нужно разместить овощи и зелень хаотично или в соответствии с цветовой гаммой, а не ровно, как на грядках, возможно, добавить оттенков за счет высаженных между ними цветов. Главное, соблюдать сочетаемость этих растений.

Разделить зоны огорода и клумб

2. Устаревшими выглядят те дачи, на которых клумбы и грядки размещены рядом. Не стоит допускать этой распространенной ошибки: пусть участок будет красиво оформлен цветами и газонами, а огород можно отделить от остального участка симпатичным заборчиком.

За этим цветным частоколом будут мило смотреться яркие помидоры и пышные кочаны, и одновременно в отведенном для них специальном месте овощи не будут дисгармонировать с ландшафтным дизайном.

Спрятать огород за стеной с лианами

3. Также огород можно "спрятать" за стеной, обвитой

  • плющом
  • или виноградом.

Общий вид участка станет только интереснее за счет живой стены, и выбивающиеся из общего стиля грядки никто не увидит.

Вертикальные грядки добавят необычности участку

4. Вертикальные грядки — уже хорошо прижившееся явление за рубежом. В этом случае рассаду высаживают не на основном пространстве участка, а в ящиках

  • на стеллажах
  • или на заборах.

Вертикальный огород

  • смотрится стильно,
  • колоссально экономит место на даче,
  • создает естественное заграждение от лишних глаз.

Грядки как арт-объект

5. Обычные грядки будут смотреться, как настоящий арт-объект, если разместить их в какой-то оригинальной емкости. Для этого подойдут

  • старые ящики и чемоданы,
  • машины и лодки,
  • тачки и бочки.

Немного фантазии и вкуса — и огород словно со страниц модного журнала станет поводом для зависти, а не головной болью.

Для всех этих решений актуален общий совет: не стоит высаживать слишком много растений.

Времена продуктового дефицита давно прошли, теперь огород не кормит семью, а является местом для отдыха, поэтому огромные грядки ни к чему. Чем они будут скромнее, тем интереснее будут смотреться на участке.

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Темы дача грядки огород головная боль советы дачникам ландшафтный дизайн
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