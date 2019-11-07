Зачем нужны торфяные таблетки

Весной жители средних и северных регионов нашей страны — владельцы дачных и приусадебных участков, активно выращивают рассаду. Так как особенности климата этих широт не дают возможности получить урожай многих плодовых кустарников другим способом. Чтобы получить качественные сеянцы, стоит воспользоваться торфяными таблетками, познакомившись с правилами их применения.

Внешний вид таблеток

Торфяные таблетки представляют собой прессованные диски цилиндрической формы. Они отличаются друг от друга по размерам, их диаметр колеблется от 24 до 70 мм. Влажная "пилюля" "вырастает" до 8 сантиметров. Она состоит из сухого верхового торфа, антимикробных веществ, минеральных удобрений, элементов, активизирующих рост. В итоге получается полноценный комплексный состав для рассады, который благотворно влияет на развитие сеянцев. Его эффективное действие сказывается следующим образом — торф и перегной подкармливают растения, антимикробные средства предотвращают возникновение грибковых заболеваний и плесени. Торфяные таблетки предназначены для того, чтобы прорастить семена.

На одной стороне "пилюли" есть углубления для посадки семян. Ее размер выбирают в зависимости от сорта семян. Для цветочного посадочного материала подойдут небольшие таблетки, а для огурцов, помидоров, и перцев — покрупнее.

Это средство было разработано для роста овощных культур. Благодаря тому, что главная составляющая таблетки — торф, она отлично пропускает воду и воздух, а это способствует полноценному развитию не только корешков, но и сеянцев.

Характеристика торфяных таблеток

Они обладают рядом положительных качеств:

на первых порах рассада не нуждается в подкормке;

нет необходимости делать пикировку;

обильная всхожесть;

удобно поливать рассаду через поддон;

когда рассада подрастет, ее можно переставить в больший контейнер;

срок годности не ограничен.

Вместе с тем у торфяных таблеток есть и недостатки:

они дорого стоят;

быстро высыхают.

Специфика выращивания сеянцев в таблетках

Приступая к этому процессу, поместите таблетку в стакан и залейте теплой водой с небольшим количеством марганцовки. Когда "пилюля" разбухнет, переложите ее в широкую емкость и пусть стекает лишняя влага.

С помощью пинцета положите семя в специальную выемку на поверхности таблетки, затем покройте его тонким слоем торфа или перегноя. Поскольку "пилюля" содержит запас влаги, семенам долго не понадобится полив. Чтобы сохранить специальный микроклимат, покройте семена целлофановой пленкой. При появлении ростка пленку сразу снимают, иначе рассада перерастет.

Этим сеянцам понадобится не сложный уход — полив, который можно выполнять двумя вариантами: через пульверизатор или поддон.

Как выбрать качественные таблетки

Чтобы приобрести торфяные таблетки высокого качества, необходимо внимательно изучить состав наполнения. Встречаются случаи, когда производители употребляют слишком грубую торфяную массу, а это затрудняет проходимость воздуха. Отдайте предпочтение "пилюлям" в особых сеточках, которые удерживают смесь после ее взаимодействия с водой. Кроме того, это защитный барьер на пути болезнетворных бактерий, так как сеточку пропитывают специальным противовирусным составом.

Пусть торфяные таблетки станут хорошим средством, которое поможет достичь процветания вашему саду и огороду.