Томат Медовый: высокоурожайный сорт томатов для теплиц и открытого грунта

Любители томатов знают, что розовые имеют нежный вкус. Каждый дачник хочет видеть в огороде крупные, вкусные помидоры, такими являются томаты Медовые.

Томат вывели в 2005 году барнаульские селекционеры, в 2007 внесли в Госреестр. Данный томат используется для приготовления свежих салатов, соков. Он представляет сладкую, мясистую мякоть, с медовым послевкусием, сочный. Плод имеет округлую форму, сплюснутый сверху и снизу.

Положительные стороны. Он является среднеспелым, кустики достигают средней величины, им будет хорошо в теплице и в открытом грунте. Необходимо томаты подвязывать, потому что они обламываются из-за тяжести плода. С одного растения снимают 3, 5 кг помидоров. Зеленые дозревают на окне, не теряя вкуса.

Медовый сорт хорошо переносит многие заболевания, устойчивы к перепадам температуры, однако за ним необходимо хорошо ухаживать.

Томаты рекомендовано сажать в теплицы, чтобы получить большой урожай. Под открытым небо им лучше будет расти в южных регионах. Им необходимо светлое место, теплица должна быть освещена целый день.

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Температура ночью должна быть не ниже 18 градусов, днем от 22 до 24, при сильной жаре теплицу необходимо проветривать.

Если температура опустилась до 14 градусов, сорт расти перестает. Поливать нужно раз в неделю, чтобы земля была увлажненной. Как только на кустиках появились плоды, поливы увеличивают вдвое. Стоит отметить, что вода должна быть тепличной температуры, не холоднее.

Потребуется мульчирование почвы, потому что почва под ней хорошо удерживает влагу, сорняки перестанут расти. Для мульчирования сгодится сено, скошенная трава, слой мульчи должен быть 10 сантиметровым.

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Подкормки делают при необходимости. Их проводят, когда растение полностью прижилось, например комплексным удобрением, в котором присутствуют магний, кальций.

Все помидоры без исключения обладают антибактериальными действиями, их листья используют в уничтожении огородных вредителей. Предотвратить заболевания помогут опрыскивания фунгицидами, инсектицидами, они выступают хорошей профилактикой. Чаще всего томаты могут заболеть фитофторозом, вершинной гнилью, пятнистостью листьев, фузариозом, мозаикой.

Семена данного сорта выпускают такие производители, как Аэлита, Седек, Поиск.

Урожай достигает до 15 кг плодов при должной заботе, если пустить на самотек, то их будет около 8-10 кг.

Чтобы вырастить томат Медовый на огороде, не потребуется больших знаний, опыта, ухаживать за ними не составит большого труда. Он окупиться, когда вы получите большой, свежий урожай вкусных томатов.

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Фото превью: kselu. ru