Компост: технологии производства домашних удобрений

Компостная куча — атрибут практически любого дачного участка. Экономится время на вывоз мусора, получается натуральное удобрение и сохраняется экология. Казалось бы, одни плюсы! Однако многие дачники по незнанию или неопытности кладут в компостную кучу компоненты, которые могут превратить полезный компост во вредный. Именно о них мы и поговорим.

Многим кажется, что правило в приготовлении компоста всего одно: кладем в кучу только то, что может разложиться в земле. Однако из любого правила есть исключения.

Сорняки и скошенная трава

Первое место в любой компостной куче занимают различные сорняки и скошенная трава. Часто они пересыпаны землей, оставшейся на корнях. И вроде бы все по правилам: органика, отлично разложится. Но всегда учитывайте, что обработанные химией сорняки и "вершки" газона в компост класть не стоит. Много копий сломано и на тему того, можно ли компостировать сорняки с уже вызревшими семенами. Отметим, что чаще всего они успешно преют и перестают быть опасны.

Ботва

Далее по популярности "дышит в спину" сорнякам ботва различных культур, которую сжигать долго, а иначе утилизировать муторно. Из самых ходовых вариантов — томатные и картофельные заросли, которые, между прочим, содержат вредные для микрофлоры компоста вещества. Проще говоря, чем больше вы добавите в компост картофельной и помидорной ботвы, тем медленнее будет перегнивать куча. Если вы не спешите — добавляйте. В остальных случаях стоит все-таки высушить и сжечь ненужные "вершки" и получившийся пепел без тени сомнения внести в компостную кучу.

Больные или "побитые" плоды

Третье место в компостных кучах часто занимают больные или "побитые" плоды. Упавшие на землю яблоки, груши, сливы и прочие дачные дары многими смело отгружаются сразу в компостные кучи. Приводит такой подход к получению зараженного компоста. Многие возразят: перепревание и летняя жара сделают свое дело, и все вредители погибнут. Не все — возразят подкованные в биологии люди. Даже в самый знойный день внутри компостной кучи будет максимум 60 градусов, в то время как ненужные микроорганизмы погибают только при 73 градусах.

Остатки еды

Не лучшим решением станет и закладывать в компост остатки еды. Особенно это касается мясных обрезков и костей: они скорее привлекут различных животных и насекомых, чем принесут реальную пользу при разложении.

"Ну уж газеты и журналы-то класть в компост можно?" — спросят отчаявшиеся дачники. Отвечаем — можно, но только экземпляры без глянцевых страниц. Краска в глянцевых изданиях может в больших количествах стать ядовитой, так что утилизацию таких журналов стоит проводить, просто отвозя их в мусорный контейнер или переработку — даже сжигать их не рекомендуется.

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