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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Три лучших сорта огурцов для консервирования

Садоводство » Овощи

Заготовки, которые мы открываем зимой, всегда приходятся как нельзя более кстати. И чтобы их вкусовые качества не терялись, плоды огурцов получались сочными и хрустящими, необходимо верно выбирать сорта для засолки и консервирования, поскольку каждый сорт несет в себе характерные особенности, такие как

Три лучших сорта огурцов для консервирования
  • пористость мякоти,
  • морозостойкость и т. д.

В этой статье мы расскажем о сортах, наиболее подходящих для зимних заготовок.

Как сделать удачный выбор огурцов для консервирования?

Сорта огурцов (да и не только их) множатся с огромной скоростью, селекционеры не сидят на месте, а между тем не всегда эксперименты по выбору новых сортов заканчиваются хорошо. Следует выбирать уже проверенные опытом сорта, тогда успешный исход будет гарантирован.

В целом, огуречные сорта можно условно разделить на несколько групп:

  • для салатов,
  • для засолки
  • и универсальные.

Первые характеризуются вытянутостью и крупностью, они имеют презентабельный вид, гладкую поверхность и маленький срок хранения. Вторые, напротив, обладают плодами маленького или среднего размера, тонкой кожицей, плотной мякотью, на их поверхности часто можно встретить колючки.

Как выбирать огурцы для консервирования?

Плоды для консервации, таким образом, должны

  • не превышать 12 сантиметров в длину,
  • иметь темно-зеленый цвет,
  • пупырчатую шипастую поверхность,
  • на ощупь должны быть твердыми, плотными.

Кроме того, идеальные огурцы, подходящие для заготовок, обладают приятным сладковатым привкусом без горечи.

Наиболее подходящие для консервирования сорта огурцов

Культура должна обладать высокой устойчивостью к неблагоприятными погодным условиям, большой урожайностью, иметь быстрый рост кустов и плодов. Ниже будут приведены некоторые самые распространенные огуречные сорта, массово используемые для засолки.

Воронежский корнишон

Характеризуется среднеспелостью, небольшими размерами плодов, высокими вкусовыми качествами.

Кустовой огурец

 Его выращиванием лучше всего заниматься на открытой местности, поскольку сорт не самоопыляемый. В его мякоти присутствует совсем небольшое количество семян, сама же мякоть довольно плотная и хрустящая. Кроме того, данный сорт характеризуется длительным периодом хранения.

Хрустящий сорт

Уже исходя из названия можно сделать выводы о свойствах его мякоти. Можно сказать, что данный сорт был создан для заготовок на зиму. Многие садоводы часто используют его в этих целях.

Эти три сорта являются самыми распространенными в средней полосе России. Кроме них, безусловно, есть и другие сорта, их много. Главное, выбирать те сорта, которые будут подходить для конкретной местности лучше всего.

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Хрустящие соленые огурчики Выбираем засолочные сорта
Куратор: Андрей Туманов
Темы соленья заготовки сорта огурцов консервирование
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